Аршавин, Погребняк и Чонтофальски сорвали овации у фанатов "Зенита"

Бывшие футболисты "Зенита" Андрей Аршавин, Павел Погребняк и Камил Чонтофальски приехали на стадион "Санкт-Петербург" на автограф-сессию с болельщиками. Их появление вызвало овации у фанатов. Сегодня на стадионе в преддверии матча 17-го тура против "Тосно" состоится чествование футболистов "золотого" состава сезона-2007, в котором питерцы впервые в российской истории завоевали чемпионский титул.

Как привлечь болельщиков "Зенита" на стадион за три часа до матча: пригласить золотой состав-2007 на автограф-сессию. pic.twitter.com/ajYbEIVff8 – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 19 ноября 2017 г.