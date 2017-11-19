16:28 | Футбол — РФПЛ

Аршавин, Погребняк и Чонтофальски сорвали овации у фанатов "Зенита"


Бывшие футболисты "Зенита" Андрей Аршавин, Павел Погребняк и Камил Чонтофальски приехали на стадион "Санкт-Петербург" на автограф-сессию с болельщиками. Их появление вызвало овации у фанатов. Сегодня на стадионе в преддверии матча 17-го тура против "Тосно" состоится чествование футболистов "золотого" состава сезона-2007, в котором питерцы впервые в российской истории завоевали чемпионский титул.

Матч "Зенит" - "Тосно" состоится сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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