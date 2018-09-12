"Аршавин, почему ты в эту команду ушел?" Ответ игрока юному болельщику "Зенита" тронет и вас

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин ответил на вопрос юного болельщика "Зенита" о причинах перехода в казахстанский клуб. 37-летний хавбек, воспитанник невского клуба выступал за родную команду с 2000 по 2008 и с 2013 по 2015 год.
Диалог состоялся перед выходом "Зенита" и "Кайрата" на воскресный товарищеский матч на стадионе "Санкт-Петербург". Аршавин был капитаном гостей, а задавал вопросы юный болельщик, который вместе с другими детьми выходил на поле рядом с футболистами "Кайрата".
- Аршавин, почему ты в эту команду ушел? - спросил мальчик.
- Меня же выгнали из той, поэтому в этой, - сказал Аршавин.
Позже футболист при ответе на вопрос "Почему тебя выгнали?" пояснил:
- Нет, у меня контракт закончился.
Мальчик перед выходом на поле крикнул:
- Аршавин, ты лучше всех!
Друзья, перед вами – свежий выпуск скрытой камеры "Зенит-ТВ" о товарищеском матче с "Кайратом"! 🔝– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 12 сентября 2018 г.
Смотреть целиком: https://t.co/7qVII9p1qo#ЗенитКайрат pic.twitter.com/ZdqJLhIkne
"Кайрат" уступил "Зениту" в контрольном матче со счетом 0:1.