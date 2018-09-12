"Аршавин, почему ты в эту команду ушел?" Ответ игрока юному болельщику "Зенита" тронет и вас

9 сентября. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Кайрат" - 1:0. Андрей Аршавин перед выходом на поле. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин ответил на вопрос юного болельщика "Зенита" о причинах перехода в казахстанский клуб. 37-летний хавбек, воспитанник невского клуба выступал за родную команду с 2000 по 2008 и с 2013 по 2015 год.

Диалог состоялся перед выходом "Зенита" и "Кайрата" на воскресный товарищеский матч на стадионе "Санкт-Петербург". Аршавин был капитаном гостей, а задавал вопросы юный болельщик, который вместе с другими детьми выходил на поле рядом с футболистами "Кайрата".

- Аршавин, почему ты в эту команду ушел? - спросил мальчик.

- Меня же выгнали из той, поэтому в этой, - сказал Аршавин.

Позже футболист при ответе на вопрос "Почему тебя выгнали?" пояснил:

- Нет, у меня контракт закончился.

Мальчик перед выходом на поле крикнул:

- Аршавин, ты лучше всех!

"Кайрат" уступил "Зениту" в контрольном матче со счетом 0:1.

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