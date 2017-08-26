Аршак Корян: "В Голландии все вокруг курят, все легально – ужасно непривычно"

Вингер "Локомотива" Аршак Корян, выступавший в прошлом сезоне за "Витесс", признался, что не жалеет о времени проведенном в Голландии. Воспитанник красно-зеленых в течение двух лет выступал за голландский клуб.

– Голландия – красивая страна, – цитирует пресс-служба клуба Коряна. – Старинные маленькие домики, тюльпановые огромные поля, каналы… А зимой каналы замерзают, и люди катаются на коньках. Здорово!

– Знаменитые стереотипы про Голландию – это…

– А вот да, кстати. Все вокруг курят, все легально – ужасно непривычно. Запахи резко воспринимал, в Амстердаме вообще невозможно. Мне, кстати, столица не очень понравилась. Очень активный город, даже активнее Москвы. Машины, велосипеды, толпы людей. В первый раз ты думаешь, как бы побыстрее выбраться. С торговым центром в выходной день не сравнится!

– Вы довольны этими годами в футбольном плане?

– Да, это был хороший опыт. Там совершенно другой футбол: нет команд, которые садятся в оборону и просто выносят мяч подальше от своих ворот всю игру. Мы как-то играли против любительской команды, которая собирается пару раз в неделю. Так мы ничего не могли сделать – у них мяч ходил между игроками просто шикарно. Возможно, голландские клубы в последнее время на европейской арене не блещут, но внутри страны футбол – это культура, явление. Быстрая игра "от ножа", на поле много молодежи. Там дают шанс всем воспитанникам. Если есть план "взрастить" игрока, значит, у него будет огромное количество шансов проявить себя. И так игрок прогрессирует. Но точно также много игроков не добивается ничего.

В целом, я доволен, хотя не на все сто. Конечно, хотелось бы побольше играть, но… Я не прочь был остаться в Европе, были разные предложения. Но возник вариант с "Локомотивом" – это, пожалуй, единственный клуб в России, ради которого стоило вернуться.