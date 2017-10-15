17:11 | Футбол — РФПЛ

Аршак Корян: "Уфа" всегда славилась своей неуступчивостью"


Нападающий "Локомотива" Аршак Корян после матча 13-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) отметил, что игра шла до первого гола. По его словам, соперник победил благодаря отлаженным действиям в обороне.

- "Уфа" всегда славилась неуступчивостью, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Коряна. - Это команда, которая может поставить в некомфортные условия любого соперника и отобрать у него очки. В этом матче "Уфа" как всегда плотно оборонялась. После забитого мяча они окончательно сели в оборону.

У нас было два момента в первом тайме. Нужно было их реализовать. Игра шла до гола. Они забили первыми и победили. Что говорил тренер перед выходом на поле? Постараться создать моменты, играть шире. Не все получилось.

Трансляция матча "Уфа" - "Локомотив" 

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http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16529

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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