Аршак Корян: "Локомотив" может быть доволен ничьей с "Рубином"

Нападающий "Локомотива" Аршак Корян считает, что команда может быть довольная ничьей с "Рубином" в матче 5-го тура чемпионата России (1:1). Также он отметил, что главный тренер Юрий Семин просил его играть активно.

– По такому матчу ничьей можем быть довольны, - цитирует пресс-служба клуба Коряна. - Все-таки сравняли счет в самом конце. Перед выходом на поле Семин сказал, что нужно играть активно, забегать за спину, создавать численное преимущество и голевые моменты. В итоге переход Кверквелии вперед принес свои плоды. Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко в копилку мы заработали.

Трансляция матча "Рубин" - "Локомотив"