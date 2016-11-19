"Арсенал" зимой проведет три сбора в Турции

Тульский "Арсенал" в зимнее межсезонье проведет три сбора в Турции, сообщает пресс-служба клуба. На сборах запланированы восемь спаррингов. Сейчас клуб ведет переговоры с потенциальными соперниками. Вместе с основной командой два сбора проведет молодежный состав.

Последний матч перед перерывом "Арсенал" проведет 5 декабря в рамках 17-го тура премьер-лиги против "Анжи". Возобновление чемпионата России намечено на 3 марта 2017 года. В 18-м туре "канониры" сыграют с "Оренбургом".