09:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Арсенал" зимой проведет три сбора в Турции

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Тульский "Арсенал" в зимнее межсезонье проведет три сбора в Турции, сообщает пресс-служба клуба. На сборах запланированы восемь спаррингов. Сейчас клуб ведет переговоры с потенциальными соперниками. Вместе с основной командой два сбора проведет молодежный состав.

Последний матч перед перерывом "Арсенал" проведет 5 декабря в рамках 17-го тура премьер-лиги против "Анжи". Возобновление чемпионата России намечено на 3 марта 2017 года. В 18-м туре "канониры" сыграют с "Оренбургом".

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/plany-na-mezhsezone/

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