"Арсенал" зимой на сборах в Турции проведет 7-8 контрольных матчей

"Арсенал" проведет три сбора в Турции во время подготовки к весенней части чемпионата России сезона-2017/18, сообщает официальный сайт клуба. Команда выйдет из отпуска в начале января 2018 года и пройдет медобследование в Москве, после чего с 15 по 28 января проведет первый сбор в турецком Белеке.

Второй сбор состоится с 1 по 14 февраля, третий – с 18 февраля по 1 марта. За время зимней паузы команда Миодрага Божовича планирует провести семь-восемь контрольных матчей.

После 12 туров чемпионата России "Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.