"Арсенал" - "Зениту": "Пряники бывают черствыми"

Пресс-службы "Зенита" и тульского "Арсенала" устроили шуточную перепалку в преддверии матча 13-го тура чемпионата России. Началось все с сообщения питерцев, что билеты на игру "расходятся как тульские пряники" и фотоколлажа, на котором Александр Кокорин пытается съесть такой пряник.

"Пряники бывают черствыми", - парировали в "Арсенале".

Матч "Зенит" - "Арсенал" состоится 15 октября, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.