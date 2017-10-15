"Арсенал" - "Зениту": "А мы вас предупреждали!"

Пресс-служба "Арсенала" не упустила возможность подколоть "Зенит" после победы в матче 13-го тура чемпионата России (1:0). В Твиттере туляков было опубликовано сообщение "А мы вас предупреждали!" с напоминанием о предматчевой "перепалке". В преддверии игры "Зенит" написал, что билеты на игру разлетаются "как тульские пряники". "Арсенал" ответил: "Пряники могут быть черствыми". Поражение стало для "Зенита" первым в сезоне.
А мы вас предупреждали! 😉 https://t.co/Q8F0dBfRsl– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 15 октября 2017 г.
merniloskut
Обломились бакланьи зюбы!)))
21:52