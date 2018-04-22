"Арсенал" - "Зенит". В Туле установлен рекорд посещаемости в сезоне

🙏👏Да!😃 Есть рекорд сезона! Спасибо, вам наши дорогие болельщики за сумасшедшую поддержку! Без Вас мы не смогли бы достичь этого результата! Ребята, Вы - Лучшие! pic.twitter.com/7T5BBpngaS