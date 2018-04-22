17:43 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" - "Зенит". В Туле установлен рекорд посещаемости в сезоне

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Болельщики "Арсенала" установили клубный рекорд посещаемости на матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:3). По официальной статистике на игре присутствовало 17 650 зрителей.

Арсенал Т - Зенит

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Lennon

Туляки заслуживают места в ЕК..... Но опять же будут нужны и Дзюба, и Новосельцев, и Габулов......С игроками уровня ФНЛ (Хагуш, Левашов и пр.) в еврокубках делать нечего......

19:05

mozdok1

Да как можно столб в сборную сватать

19:05

П_о_в_а_р_

kac35 По европейским меркам это не рекорд, а рекордишко ---------------------- Ты приди хоть раз на стадио то, "цифра европейская". Миллион отмазов найдёшь чтобы только опу от дивана не отрывать.

18:28

kac35

По европейским меркам это не рекорд, а рекордишко, но всё равно на фоне других это ЦИФРА.

17:59

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