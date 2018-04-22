"Арсенал" - "Зенит". В Туле установлен рекорд посещаемости в сезоне

Болельщики "Арсенала" установили клубный рекорд посещаемости на матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:3). По официальной статистике на игре присутствовало 17 650 зрителей.
🙏👏Да!😃 Есть рекорд сезона! Спасибо, вам наши дорогие болельщики за сумасшедшую поддержку! Без Вас мы не смогли бы достичь этого результата! Ребята, Вы - Лучшие! pic.twitter.com/7T5BBpngaS– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 22 апреля 2018 г.
Lennon
Туляки заслуживают места в ЕК..... Но опять же будут нужны и Дзюба, и Новосельцев, и Габулов......С игроками уровня ФНЛ (Хагуш, Левашов и пр.) в еврокубках делать нечего......
19:05
mozdok1
Да как можно столб в сборную сватать
19:05
П_о_в_а_р_
kac35 По европейским меркам это не рекорд, а рекордишко ---------------------- Ты приди хоть раз на стадио то, "цифра европейская". Миллион отмазов найдёшь чтобы только опу от дивана не отрывать.
18:28
kac35
По европейским меркам это не рекорд, а рекордишко, но всё равно на фоне других это ЦИФРА.
17:59