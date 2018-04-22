"Арсенал" - "Зенит": Паредес забил в Туле прямым ударом с углового

"Зенит" сравнял счет в матче 27-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". На 36-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу туляков полузащитник петербуржцев Леандро Паредес забил гол прямым ударом с углового. Для аргентинца этот гол стал четвертым в 25 матчах премьер-лиги в нынешнем сезоне. Также на его счету пять голевых передач.

Напомним, счет был открыт Игорем Горбатенко на третьей минуте встречи.