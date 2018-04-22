"Арсенал" - "Зенит": Манчини заменил юного Скроботова в первом тайме

Защитник "Зенита" Илья Скроботов был заменен в первом тайме матча 27-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". 17-летний футболист вышел с первых минут на поле, но на 23-й минуте его сменил Игорь Смольников, передавший от главного тренера Роберто Манчини записку полузащитнику Леандро Паредесу.

Напомним, что Скроботов стал героем предыдущего матча "Зенита" с "Динамо" (2:1), он вышел на замену на 88-й минуте и забил победный мяч петербуржцев в компенсированное время.