14:24 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" - "Зенит": Манчини заменил юного Скроботова в первом тайме

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Защитник "Зенита"  Илья Скроботов был заменен в первом тайме матча 27-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". 17-летний футболист вышел с первых минут на поле, но на 23-й минуте его сменил Игорь Смольников, передавший от главного тренера Роберто Манчини записку полузащитнику Леандро Паредесу.

Напомним, что Скроботов стал героем предыдущего матча "Зенита" с "Динамо" (2:1), он вышел на замену на 88-й минуте и забил победный мяч петербуржцев в компенсированное время.

Арсенал Т - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Смольников сыграл ничуть не лучше.

16:22

shpasic

уроки учить отправил?

14:48

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