"Арсенал" - "Зенит": Манчини заменил юного Скроботова в первом тайме

Защитник "Зенита" Илья Скроботов был заменен в первом тайме матча 27-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". 17-летний футболист вышел с первых минут на поле, но на 23-й минуте его сменил Игорь Смольников, передавший от главного тренера Роберто Манчини записку полузащитнику Леандро Паредесу.
Напомним, что Скроботов стал героем предыдущего матча "Зенита" с "Динамо" (2:1), он вышел на замену на 88-й минуте и забил победный мяч петербуржцев в компенсированное время.
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Динамо Москва (футбол)
- Роберто Манчини
- Арсенал Тула
- Леандро Паредес
- Илья Скроботов
Slim Taller
Смольников сыграл ничуть не лучше.
16:22
shpasic
уроки учить отправил?
14:48