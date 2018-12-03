10:37 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" - "Зенит". Хозяева сыграют в красной форме, гости - в белой

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"Арсенал" сыграет в красной форме в матче 16-го тура чемпионата России, сообщает официальный твиттер тульского клуба. "Зенит" будет выступать в белой форме.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

 

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Арсенал Т - Зенит

 

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https://twitter.com/pfc_arsenal

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