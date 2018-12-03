"Арсенал" - "Зенит". Хозяева сыграют в красной форме, гости - в белой

"Арсенал" сыграет в красной форме в матче 16-го тура чемпионата России, сообщает официальный твиттер тульского клуба. "Зенит" будет выступать в белой форме.
Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
😃Сегодня оружейники сыграют в красной форме, питерцы – в белом.– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 3 декабря 2018 г.
❤💛 Болеем за наших ❤💛
Сегодня. Тула. Стадион "Арсенал". 19.30. pic.twitter.com/rP1dpWbo48
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