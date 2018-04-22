"Арсенал" - "Зенит": Дзюба забил питерцам. И сдержанно отпраздновал гол

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба провел третий гол туляков в домашнем матче 27-го тура чемпионата России с "Зенитом". Нападающий отличился на 88-й минуте, сыграв на добивании после удара партнера и отскока мяча от перекладины и спины Юрия Лодыгина в ходе атаки оставшихся вдесятером туляков – 3:3.
Взятие ворот Дзюба, по всей видимости, постарался отпраздновать сдержанно. При этом форвард показал ряд жестов. Игрок взял указательный палец в рот, прибежал к скамейке главного тренера хозяев Миодрага Божовича, обнялся с одноклубниками и персонально – с черногорским специалистом, после этого он еще сместился вдоль центральной трибуны в сторону скамейки "Зенита" и несколько раз показал свою фамилию на майке.
Аааа!!! Дзюба!!! pic.twitter.com/y4j9W6Unjl– Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.
После гола Дзюба все-таки показал свою фамилию на спине скамейке "Зенита". Но скромненько, издалека pic.twitter.com/x52hMvSdYd– Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.
На 3-й минуте Дзюба отметился результативной передачей в первой голевой атаке, которую завершил Игорь Горбатенко, после чего нападающий не скрывал эмоции. На 36-й минуте форвард стал непосредственным участником эпизода с первым голом "Зенита", его Леандро Паредес провел ударом от углового флажка.
Арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.
Онлайн-трансляция игры "Арсенал" – "Зенит" – здесь. Статистика Артема Дзюбы в сезоне-2017/18 – здесь.
Tribunal ZE
Арсенал проиграл бы, если бы защитники Зенита слишком рано не уверовали уже в победу и не стали ворон считать. Дзюба как был нулячий, так и остаётся, правильно и сделали что с Зенита попросили на выход. Думаю теперь тем более не вернут назад, особенно если медали не получат, припомнят и Дзюбе и Шатову. Я лично за чтобы и Шатова после таких игр и Дзюбы в команде не было, как и Манчини.
19:23
Honest Spartak
Молодец Дзюба. А Арсенал должен был выигрывать. Не реализовали несколько верных моментов, когда Канга, например, с метра попал в Лодыгина. В целом матч хороший получился.
18:59
Последний Легион
Дзюба - МО ЛО ДЕЦ !!!
17:17
лесоруб Федя
Цзю-ба... нокаутировал болотно-газовых. Контрольный выстрел в голову мечтам о Лиге Чемпионов. Правда, самому теперь, похоже, придётся до пенсии в Арсенале титулы выигрывать.
16:36
Дарт Вейдер Первый
Справедливости ради, голы Спартаку Дзюба празднует еще сдержаннее. В этом матче он молодец, а вот вернется ли он в Питер - большой и жирный вопрос
16:27
A16
Я горжусь своей КОМАНДОЙ и имя ей АРСЕНАЛ. Дзюбу в сборную!
16:12
вперёд Спартак!
Главное, что академия Зенита получит 120,0 тыс. евро (если бы Дзюба не сыграл, то не получила бы) на своё развитие. Дети должны быть рады!)))))))))))))))))))))))))
16:09
celtic7777
Ничего себе сдержанно))) Пробежал мимо скамейки запасных зенита и показывал на свою фамилию на спине)))
16:08
EasyRider_SM
Tribunal ZE не расстраивайся из-за штрафа , 3-3 это вам еще повезло ... ваше место 5 запомни !
16:03
EvgV
Шатов и Дзюба полностью деклассировали Манчини)
15:59
Tribunal ZE
Кто этот штраф прописывал дурни. Взяли бы запретили против команды где он числиться до сих пор играть и всё.
15:58
dintos
Если бы Дзюба так играл за Зенит,его никогда бы не отдали в аренду.Что он сейчас хочет доказать?Теперь он в Зените играть уже не будет.Руководство питерцев никогда ему не простит два потерянных очка.
15:56
merniloskut
Гол +пас, да и во втором непосредственно участвовал. Это Спартаковская школа!)))
15:55
merniloskut
Тут мужик! Сказал и натянул!
15:54