"Арсенал" - "Зенит": Дзюба забил питерцам. И сдержанно отпраздновал гол

Форвард "Арсенала" Артем Дзюба провел третий гол туляков в домашнем матче 27-го тура чемпионата России с "Зенитом". Нападающий отличился на 88-й минуте, сыграв на добивании после удара партнера и отскока мяча от перекладины и спины Юрия Лодыгина в ходе атаки оставшихся вдесятером туляков – 3:3.

Празднование Артема Дзюбы.

Взятие ворот Дзюба, по всей видимости, постарался отпраздновать сдержанно. При этом форвард показал ряд жестов. Игрок взял указательный палец в рот, прибежал к скамейке главного тренера хозяев Миодрага Божовича, обнялся с одноклубниками и персонально – с черногорским специалистом, после этого он еще сместился вдоль центральной трибуны в сторону скамейки "Зенита" и несколько раз показал свою фамилию на майке.

Онлайн-трансляция игры "Арсенал" – "Зенит" – здесь. Статистика Артема Дзюбы в сезоне-2017/18 – здесь.