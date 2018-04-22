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"Арсенал" - "Зенит": Дзюба забил питерцам. И сдержанно отпраздновал гол

Воскресенье. Тула. "Арсенал" - "Зенит" - 3:3. Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит" Празднование Артема Дзюбы. Празднование Артема Дзюбы.
Воскресенье. Тула. "Арсенал" - "Зенит" - 3:3. Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Форвард "Арсенала" Артем Дзюба провел третий гол туляков в домашнем матче 27-го тура чемпионата России с "Зенитом". Нападающий отличился на 88-й минуте, сыграв на добивании после удара партнера и отскока мяча от перекладины и спины Юрия Лодыгина в ходе атаки оставшихся вдесятером туляков – 3:3.

Празднование Артема Дзюбы.
Празднование Артема Дзюбы.

Взятие ворот Дзюба, по всей видимости, постарался отпраздновать сдержанно. При этом форвард показал ряд жестов. Игрок взял указательный палец в рот, прибежал к скамейке главного тренера хозяев Миодрага Божовича, обнялся с одноклубниками и персонально – с черногорским специалистом, после этого он еще сместился вдоль центральной трибуны в сторону скамейки "Зенита" и несколько раз показал свою фамилию на майке.

На 3-й минуте Дзюба отметился результативной передачей в первой голевой атаке, которую завершил Игорь Горбатенко, после чего нападающий не скрывал эмоции. На 36-й минуте форвард стал непосредственным участником эпизода с первым голом "Зенита", его Леандро Паредес провел ударом от углового флажка.

Арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.

Онлайн-трансляция игры "Арсенал" – "Зенит" – здесь. Статистика Артема Дзюбы в сезоне-2017/18 – здесь.

Арсенал Т – Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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Tribunal ZE

Арсенал проиграл бы, если бы защитники Зенита слишком рано не уверовали уже в победу и не стали ворон считать. Дзюба как был нулячий, так и остаётся, правильно и сделали что с Зенита попросили на выход. Думаю теперь тем более не вернут назад, особенно если медали не получат, припомнят и Дзюбе и Шатову. Я лично за чтобы и Шатова после таких игр и Дзюбы в команде не было, как и Манчини.

19:23

Honest Spartak

Молодец Дзюба. А Арсенал должен был выигрывать. Не реализовали несколько верных моментов, когда Канга, например, с метра попал в Лодыгина. В целом матч хороший получился.

18:59

Последний Легион

Дзюба - МО ЛО ДЕЦ !!!

17:17

лесоруб Федя

Цзю-ба... нокаутировал болотно-газовых. Контрольный выстрел в голову мечтам о Лиге Чемпионов. Правда, самому теперь, похоже, придётся до пенсии в Арсенале титулы выигрывать.

16:36

Дарт Вейдер Первый

Справедливости ради, голы Спартаку Дзюба празднует еще сдержаннее. В этом матче он молодец, а вот вернется ли он в Питер - большой и жирный вопрос

16:27

A16

Я горжусь своей КОМАНДОЙ и имя ей АРСЕНАЛ. Дзюбу в сборную!

16:12

вперёд Спартак!

Главное, что академия Зенита получит 120,0 тыс. евро (если бы Дзюба не сыграл, то не получила бы) на своё развитие. Дети должны быть рады!)))))))))))))))))))))))))

16:09

celtic7777

Ничего себе сдержанно))) Пробежал мимо скамейки запасных зенита и показывал на свою фамилию на спине)))

16:08

EasyRider_SM

Tribunal ZE не расстраивайся из-за штрафа , 3-3 это вам еще повезло ... ваше место 5 запомни !

16:03

EvgV

Шатов и Дзюба полностью деклассировали Манчини)

15:59

Tribunal ZE

Кто этот штраф прописывал дурни. Взяли бы запретили против команды где он числиться до сих пор играть и всё.

15:58

dintos

Если бы Дзюба так играл за Зенит,его никогда бы не отдали в аренду.Что он сейчас хочет доказать?Теперь он в Зените играть уже не будет.Руководство питерцев никогда ему не простит два потерянных очка.

15:56

merniloskut

Гол +пас, да и во втором непосредственно участвовал. Это Спартаковская школа!)))

15:55

merniloskut

Тут мужик! Сказал и натянул!

15:54

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