"Арсенал" - "Зенит": Дзюба с первых минут сыграет против петербуржцев

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Зенита" на матч 27-го тура премьер-лиги. Нападающий туляков Артем Дзюба, арендованный у петербуржцев, выйдет на поле с первых минут.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Кангва, Дзюба.
Запасные: Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Берхамов, Буранов, Ивакин, Шевченко, Аджоев, Расич.
Дзюба приехал! В экипировке, все как положено. pic.twitter.com/j2pOVsIzaK– Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Скроботов, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Полоз, Дриусси.
Запасные: Бабурин, Гойло, Смольников, Набиуллин, Каккоев, Жирков, Оздоев, Кузяев, Плетнев, Ригони, Тарасов.
Дзюба вышел на разминку. pic.twitter.com/rlt3V2o13b– Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.
Напомним, Дзюба арендован "Арсеналом" у "Зенита" до конца сезона. За его участие в матче в договоре прописан штраф в 120 тысяч евро. Ранее футболист заявлял, что готов самостоятельно выплатить эту сумму. По информации "СЭ", по всей видимости, в итоге тульский клуб и игрок оплатят по 50 процентов – то есть, по 5 миллионов рублей.
Матч "Арсенал" – "Зенит" в воскресенье, 22 апреля, начнется в Туле в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры. Статистика Артема Дзюбы в сезоне-2017/18 – здесь.
Король Артем. pic.twitter.com/2UnWMdVFMD– Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.
Островзаячий
Вот это ротация. Манчини напоследок решил всем дать поиграть и проявить себя. Какого тренера теряем. Только начали молодые игроки раскрываться.
13:52
эстонский армеец
Пусть играет, может и сможет.) Вообще эта ущербная практика достала - отпустил игрока в аренду, тот должен играть все игры! Такая вещь должна быть записана в регламенте.
13:39
Tribunal ZE
федун и Гинер скинулись на Дзюбу
13:39
Adios Amigos R...
3начит, вдесятером Арсенал играть будет. Опять фсио куплина...
13:22
Serenky25
inga___У ГВК денег хватило только на ж.к. Смолову. (((:
13:16
crazysun78
поэтому фонбет пасанул, что-ли?
13:14
inga
Л.П. Берия==== Почему не Гинер? Или скинулись?
13:11
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Надеюсь он грязных отмоет.
13:07
фантазиста
За Скроботова в старте отдельное спасибо. Очень похоже на 4-3-3, если судить по составу. Наличие игрочишки в составе туляков на острие предполагает игру на длинных мячах в надежде, что тот зацепится. Поэтому, хочется верить, что тройка зенитовского нападения сыграет очень агрессивно, активно и высоко прессингуя, тем самым помогая обороне, выключив этого обиженного бездаря.
13:07
Jean4
Будет забавно если это полено выйдет на поле и ничего не покажет. Столько шума подняли, сам Месии как-будто.
13:05
Л.П. Берия
Федун
13:00
inga
Кто оплатил банкет?
12:55