"Арсенал" - "Зенит": Дзюба с первых минут сыграет против петербуржцев

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Зенита" на матч 27-го тура премьер-лиги. Нападающий туляков Артем Дзюба, арендованный у петербуржцев, выйдет на поле с первых минут.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Кангва, Дзюба.

Запасные: Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Берхамов, Буранов, Ивакин, Шевченко, Аджоев, Расич.

Дзюба приехал! В экипировке, все как положено. pic.twitter.com/j2pOVsIzaK – Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Скроботов, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Полоз, Дриусси.

Запасные: Бабурин, Гойло, Смольников, Набиуллин, Каккоев, Жирков, Оздоев, Кузяев, Плетнев, Ригони, Тарасов.

Напомним, Дзюба арендован "Арсеналом" у "Зенита" до конца сезона. За его участие в матче в договоре прописан штраф в 120 тысяч евро. Ранее футболист заявлял, что готов самостоятельно выплатить эту сумму. По информации "СЭ", по всей видимости, в итоге тульский клуб и игрок оплатят по 50 процентов – то есть, по 5 миллионов рублей.

Матч "Арсенал" – "Зенит" в воскресенье, 22 апреля, начнется в Туле в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры. Статистика Артема Дзюбы в сезоне-2017/18 – здесь.