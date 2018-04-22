12:47 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" - "Зенит": Дзюба с первых минут сыграет против петербуржцев

Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Зенита" на матч 27-го тура премьер-лиги. Нападающий туляков Артем Дзюба, арендованный у петербуржцев, выйдет на поле с первых минут.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Кангва, Дзюба.

Запасные: Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Берхамов, Буранов, Ивакин, Шевченко, Аджоев, Расич.

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Скроботов, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Полоз, Дриусси.

Запасные: Бабурин, Гойло, Смольников, Набиуллин, Каккоев, Жирков, Оздоев, Кузяев, Плетнев, Ригони, Тарасов.

Напомним, Дзюба арендован "Арсеналом" у "Зенита" до конца сезона. За его участие в матче в договоре прописан штраф в 120 тысяч евро. Ранее футболист заявлял, что готов самостоятельно выплатить эту сумму. По информации "СЭ", по всей видимости, в итоге тульский клуб и игрок оплатят по 50 процентов – то есть, по 5 миллионов рублей.

Матч "Арсенал" – "Зенит" в воскресенье, 22 апреля, начнется в Туле в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры. Статистика Артема Дзюбы в сезоне-2017/18 – здесь.

Арсенал Т – Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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Островзаячий

Вот это ротация. Манчини напоследок решил всем дать поиграть и проявить себя. Какого тренера теряем. Только начали молодые игроки раскрываться.

13:52

эстонский армеец

Пусть играет, может и сможет.) Вообще эта ущербная практика достала - отпустил игрока в аренду, тот должен играть все игры! Такая вещь должна быть записана в регламенте.

13:39

Tribunal ZE

федун и Гинер скинулись на Дзюбу

13:39

Adios Amigos R...

3начит, вдесятером Арсенал играть будет. Опять фсио куплина...

13:22

Serenky25

inga___У ГВК денег хватило только на ж.к. Смолову. (((:

13:16

crazysun78

поэтому фонбет пасанул, что-ли?

13:14

inga

Л.П. Берия==== Почему не Гинер? Или скинулись?

13:11

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Надеюсь он грязных отмоет.

13:07

фантазиста

За Скроботова в старте отдельное спасибо. Очень похоже на 4-3-3, если судить по составу. Наличие игрочишки в составе туляков на острие предполагает игру на длинных мячах в надежде, что тот зацепится. Поэтому, хочется верить, что тройка зенитовского нападения сыграет очень агрессивно, активно и высоко прессингуя, тем самым помогая обороне, выключив этого обиженного бездаря.

13:07

Jean4

Будет забавно если это полено выйдет на поле и ничего не покажет. Столько шума подняли, сам Месии как-будто.

13:05

Л.П. Берия

Федун

13:00

inga

Кто оплатил банкет?

12:55

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