"Арсенал" - "Зенит". Дзюба не комментирует участие в матче

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба отказался комментировать свое возможное участие в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита". Питерский клуб владеет правами на форварда, в "Арсенале" он выступает на правах аренды.

- Сыграю ли я против "Зенита"? Без комментариев, - цитирует "Р-Спорт" Дзюбу.

По информации "СЭ", форвард примет участие в игре. По всей видимости, клуб и игрок оплатят по 50 процентов суммы - по 5 миллионов рублей. Ранее футболист заявлял, что готов самостоятельно выплатить 120 000 евро, положенные за участие в матче с "Зенитом".

Матч "Арсенал" – "Зенит" состоится в воскресенье в Туле в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.