"Арсенал" - "Зенит". Дзюба не комментирует участие в матче

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба отказался комментировать свое возможное участие в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита". Питерский клуб владеет правами на форварда, в "Арсенале" он выступает на правах аренды.
- Сыграю ли я против "Зенита"? Без комментариев, - цитирует "Р-Спорт" Дзюбу.
По информации "СЭ", форвард примет участие в игре. По всей видимости, клуб и игрок оплатят по 50 процентов суммы - по 5 миллионов рублей. Ранее футболист заявлял, что готов самостоятельно выплатить 120 000 евро, положенные за участие в матче с "Зенитом".
Матч "Арсенал" – "Зенит" состоится в воскресенье в Туле в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.
pushgun
Он уже на програмке красуется, так,что будет играть.
21:48 21 апреля
merniloskut
Выйдет и забьёт! А вот куда или на что, - увидим уже скоро!
20:38 21 апреля
k_xenon
Какие комментарии??? Он уже все сказал: или сам платит, или крохобор! Так и сказал бы: "Я - крохобор! А кто из вас отдаст 10 лямов?"
19:55 21 апреля
waleriy
Ну все зюба на попятую пошёл. А сколько вони было: я выйду на поле, я оплачу полную стоимость.Больше понтов было,сам Кокорин сказал: умеешь зюба пускать пыль в глаза. Воровать наверное легче.
19:51 21 апреля
Levbereg
Дзюба забьет в ворота Арсенала ( именно в ворота Арсенала тульского). И это станет самым абсурдным голом в истории футбола)))))
19:46 21 апреля
allehandro
зенит забьет с пенальти
19:33 21 апреля
Subulcus
Что Дзюба лавэ зажал? =))
19:31 21 апреля