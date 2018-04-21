19:24 21 апреля | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" - "Зенит". Дзюба не комментирует участие в матче

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Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба отказался комментировать свое возможное участие в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита". Питерский клуб владеет правами на форварда, в "Арсенале" он выступает на правах аренды.

- Сыграю ли я против "Зенита"? Без комментариев, - цитирует "Р-Спорт" Дзюбу.

По информации "СЭ", форвард примет участие в игре.  По всей видимости, клуб и игрок оплатят по 50 процентов суммы - по 5 миллионов рублей. Ранее футболист заявлял, что готов самостоятельно выплатить 120 000 евро, положенные за участие в матче с "Зенитом".

Матч "Арсенал" – "Зенит" состоится в воскресенье в Туле в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180421/1135820874.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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pushgun

Он уже на програмке красуется, так,что будет играть.

21:48 21 апреля

merniloskut

Выйдет и забьёт! А вот куда или на что, - увидим уже скоро!

20:38 21 апреля

k_xenon

Какие комментарии??? Он уже все сказал: или сам платит, или крохобор! Так и сказал бы: "Я - крохобор! А кто из вас отдаст 10 лямов?"

19:55 21 апреля

waleriy

Ну все зюба на попятую пошёл. А сколько вони было: я выйду на поле, я оплачу полную стоимость.Больше понтов было,сам Кокорин сказал: умеешь зюба пускать пыль в глаза. Воровать наверное легче.

19:51 21 апреля

Levbereg

Дзюба забьет в ворота Арсенала ( именно в ворота Арсенала тульского). И это станет самым абсурдным голом в истории футбола)))))

19:46 21 апреля

allehandro

зенит забьет с пенальти

19:33 21 апреля

Subulcus

Что Дзюба лавэ зажал? =))

19:31 21 апреля

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