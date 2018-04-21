"Арсенал" - "Зенит". Дзюба - на обложке предматчевой программки

Нападающий Артем Дзюба попал на обложку программки к матчу 27-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Зенит". Питерский клуб владеет правами на форварда, в "Арсенале" он выступает на правах аренды.

По информации "СЭ", форвард примет участие в игре. По всей видимости, клуб и игрок оплатят по 50 процентов суммы - по 5 миллионов рублей.

💥Красочный журнал к матчу с "Арсенал" - "Зенит" ждет вас в кассах Центрального стадиона и клубном магазине ПФК "Арсенал", который располагается в торговых рядах Тульского кремля. pic.twitter.com/xQ714ZOPFy – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 21 апреля 2018 г.

Матч "Арсенал" – "Зенит" состоится в воскресенье в Туле в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.