17:55 21 апреля | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" - "Зенит". Дзюба - на обложке предматчевой программки

3

Нападающий Артем Дзюба попал на обложку программки к матчу 27-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Зенит". Питерский клуб владеет правами на форварда, в "Арсенале" он выступает на правах аренды.

По информации "СЭ", форвард примет участие в игре.  По всей видимости, клуб и игрок оплатят по 50 процентов суммы - по 5 миллионов рублей.

Матч "Арсенал" – "Зенит" состоится в воскресенье в Туле в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры. 

3
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Телефонный вор объявил охоту на бомжей)

18:34 21 апреля

Enkie

утомили уже с этим поленом

18:18 21 апреля

Ю.Ю.

Обидно будет за Тёму, ежели Арсенал проиграет)))

18:02 21 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!