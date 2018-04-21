"Арсенал" - "Зенит". Дзюба - на обложке предматчевой программки

Нападающий Артем Дзюба попал на обложку программки к матчу 27-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Зенит". Питерский клуб владеет правами на форварда, в "Арсенале" он выступает на правах аренды.
По информации "СЭ", форвард примет участие в игре. По всей видимости, клуб и игрок оплатят по 50 процентов суммы - по 5 миллионов рублей.
💥Красочный журнал к матчу с "Арсенал" - "Зенит" ждет вас в кассах Центрального стадиона и клубном магазине ПФК "Арсенал", который располагается в торговых рядах Тульского кремля. pic.twitter.com/xQ714ZOPFy– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 21 апреля 2018 г.
Матч "Арсенал" – "Зенит" состоится в воскресенье в Туле в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.
баламошка
Телефонный вор объявил охоту на бомжей)
18:34 21 апреля
Enkie
утомили уже с этим поленом
18:18 21 апреля
Ю.Ю.
Обидно будет за Тёму, ежели Арсенал проиграет)))
18:02 21 апреля