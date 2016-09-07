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"Арсенал" заявил на сезон арендованного у "Милана" защитника

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Тульский "Арсенал" внес в заявку на сезон защитника Херсона Вергару, сообщает пресс-служба российской премьер-лиги. "Канониры" арендовали 22-летнего колумбийца в минувшее трансферное окно у "Милана" до конца сезона. За российскую команду футболист будет выступать под номером 21.

Вергара перебрался в "Милан" в 2013 году за сумму около 2 миллионов евро. С тех пор он ни разу не выходил на поле в футболке "россонери" в официальных матчах, играя на правах аренды за "Парму", "Авеллино" и "Ливорно". Отметим также, что в составе молодежной сборной Колумбии защитник становился чемпионом Южной Америки в 2013 году.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/players/Vergara-Amu-Dzherson

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КОММЕНТАРИИ (1)
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