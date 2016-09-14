"Арсенал" заявил Максимова

Тульский "Арсенал" внес в заявку на сезон полузащитника Илью Максимова, сообщает пресс-служба премьер-лиги. Несколько дней назад 29-летний россиянин подписал двухлетний контракт с клубом. За новую команду футболист будет выступать под номером 78.

Хавбек ранее защищал цвета таких клубов, как "Зенит", "Кубань", "Волга", "Крылья Советов", а с 2013 по 2016 год выступал в "Анжи". Махачкалинцы расторгли контракт с ним этим летом. В минувшем сезоне Максимов 23 матча, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу, а также дебютировал за сборную России в товарищеской встрече с Литвой (3:0).