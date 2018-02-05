"Арсенал" заявил Дзюбу и Новосельцева для участия в чемпионате России

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) на своем официальном сайте сообщила о том, что тульский "Арсенал" включил в заявку на матчи чемпионата России нападающего Артема Дзюбу и защитника Ивана Новосельцева. Оба футболиста перешли в команду из "Зенита" на правах аренды.

Отметим, что Дзюба будет выступать за туляков под 24-м номером, Новосельцев - под 52-м.

После 20 туров "Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. В 21-м туре команда Миодрага Божовича дома сыграет с "Ахматом". Встреча состоится 4 марта.