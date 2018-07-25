"Арсенал" заинтересован в Баринове и Джорджевиче

По информации "СЭ", тульский "Арсенал" заинтересован в аренде полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова и форварда "Зенита" Луки Джорджевича.

21-летний Баринов в прошлом сезоне провел в железнодорожников 16 матчей в чемпионате, но в конце сезона потерял место в составе и являлся запасным. Впрочем, ситуация с арендой остается неопределенной - против ухода Баринова возражает тренерский штаб "Локо".

24-летний Джорджевич весь прошлый сезон провел в Туле на правах аренды. В чемпионате форвард провел 22 матча, забил 7 голов - до зимней паузы черногорец играл регулярно в основном составе, а с приходом весной Дзюбы потерял место в составе.

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