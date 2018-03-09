15:41 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" забил всего три пенальти из одиннадцати

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За время выступления "Арсенала" в премьер-лиге в ворота его соперников было назначено 11 пенальти. Но наказать соперника за грубость вблизи ворот туляки сумели всего лишь трижды. Двумя голами отметился Федерико Расич, одним Фелисио Форбс.

В матче против "Амкара дважды промахнулись с 11-метровой отметки. Переиграть Дмитрия Хомича не сумели Артем Дзюба и Эванс Кангва. Из всех клубов, игравших в высшем дивизионе хуже "Арсенала" (27,27% точности) пенальти била только "Сибирь" (единственную попытку не реализовал Бартоломей Гжеляк), 50-процентную точность имеет "Сокол" (2 из 4). (Кирилл БУРДАКОВ)

Дата

Игрок

Соперник

Вратарь

Исход

Счет

30.08.2014

Александр КУТЬИН

Кубань (д)

Александр БЕЛЕНОВ

Вратарь

0:1

03.11.2014

Лукаш ТЕСАК

Торпедо (г)

Юрий ЖЕВНОВ

Вратарь

1:0

04.05.2015

Владимир КОРЫТЬКО

Краснодар (д)

Андрей ДИКАНЬ

Вратарь

0:3

14.08.2016

Кантемир БЕРХАМОВ

Анжи (г)

Александр БЕЛЕНОВ

Вратарь

0:1

21.10.2016

Фелисио ФОРБС

Кр.Советов (г)

Давид ЛОРИЯ

Гол

1:1

10.03.2017

Федерико РАСИЧ

Урал (д)

Николай ЗАБОЛОТНЫЙ

Гол

2:0

08.04.2016

Федерико РАСИЧ

Терек (г)

Евгений ГОРОДОВ

Гол

1:3

21.05.2017

Федерико РАСИЧ

Спартак (д)

Сергей ПЕСЬЯКОВ

Мимо

3:0

06.08.2017

Лука ДЖОРДЖЕВИЧ

Тосно (д)

Давид ЮРЧЕНКО

Вратарь

1:2

09.03.2018

Артем ДЗЮБА

Амкар (г)

Дмитрий ХОМИЧ

Вратарь

?

09.03.2018

Эванс КАНГВА

Амкар (г)

Дмитрий ХОМИЧ

Вратарь

 
Амкар - Арсенал Т

 

3
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Red Machine

Один не забитый пенальти "Сибири" из одной попытки смотрится лучше, чем три из 11 у "Арсенала"...

20:26

resifi

На фоне Арсенала Мы даже очень неплохо пробиваем пенальти! Болельщик ЦСКА.

16:57

Edmundo.Baldivieso

Следующий матч с "мужиками", вот там "плюшевый" "Арсенал" и растопчут.

16:14

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