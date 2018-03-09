"Арсенал" забил всего три пенальти из одиннадцати

За время выступления "Арсенала" в премьер-лиге в ворота его соперников было назначено 11 пенальти. Но наказать соперника за грубость вблизи ворот туляки сумели всего лишь трижды. Двумя голами отметился Федерико Расич, одним Фелисио Форбс.

В матче против "Амкара дважды промахнулись с 11-метровой отметки. Переиграть Дмитрия Хомича не сумели Артем Дзюба и Эванс Кангва. Из всех клубов, игравших в высшем дивизионе хуже "Арсенала" (27,27% точности) пенальти била только "Сибирь" (единственную попытку не реализовал Бартоломей Гжеляк), 50-процентную точность имеет "Сокол" (2 из 4). (Кирилл БУРДАКОВ)