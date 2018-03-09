"Арсенал" забил всего три пенальти из одиннадцати

За время выступления "Арсенала" в премьер-лиге в ворота его соперников было назначено 11 пенальти. Но наказать соперника за грубость вблизи ворот туляки сумели всего лишь трижды. Двумя голами отметился Федерико Расич, одним Фелисио Форбс.
В матче против "Амкара дважды промахнулись с 11-метровой отметки. Переиграть Дмитрия Хомича не сумели Артем Дзюба и Эванс Кангва. Из всех клубов, игравших в высшем дивизионе хуже "Арсенала" (27,27% точности) пенальти била только "Сибирь" (единственную попытку не реализовал Бартоломей Гжеляк), 50-процентную точность имеет "Сокол" (2 из 4). (Кирилл БУРДАКОВ)
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Вратарь
|
Исход
|
Счет
|
30.08.2014
|
Александр КУТЬИН
|
Кубань (д)
|
Александр БЕЛЕНОВ
|
Вратарь
|
0:1
|
03.11.2014
|
Лукаш ТЕСАК
|
Торпедо (г)
|
Юрий ЖЕВНОВ
|
Вратарь
|
1:0
|
04.05.2015
|
Владимир КОРЫТЬКО
|
Краснодар (д)
|
Андрей ДИКАНЬ
|
Вратарь
|
0:3
|
14.08.2016
|
Кантемир БЕРХАМОВ
|
Анжи (г)
|
Александр БЕЛЕНОВ
|
Вратарь
|
0:1
|
21.10.2016
|
Фелисио ФОРБС
|
Кр.Советов (г)
|
Давид ЛОРИЯ
|
Гол
|
1:1
|
10.03.2017
|
Федерико РАСИЧ
|
Урал (д)
|
Николай ЗАБОЛОТНЫЙ
|
Гол
|
2:0
|
08.04.2016
|
Федерико РАСИЧ
|
Терек (г)
|
Евгений ГОРОДОВ
|
Гол
|
1:3
|
21.05.2017
|
Федерико РАСИЧ
|
Спартак (д)
|
Сергей ПЕСЬЯКОВ
|
Мимо
|
3:0
|
06.08.2017
|
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ
|
Тосно (д)
|
Давид ЮРЧЕНКО
|
Вратарь
|
1:2
|
09.03.2018
|
Артем ДЗЮБА
|
Амкар (г)
|
Дмитрий ХОМИЧ
|
Вратарь
|
?
|
09.03.2018
|
Эванс КАНГВА
|
Амкар (г)
|
Дмитрий ХОМИЧ
|
Вратарь
|
Red Machine
Один не забитый пенальти "Сибири" из одной попытки смотрится лучше, чем три из 11 у "Арсенала"...
20:26
resifi
На фоне Арсенала Мы даже очень неплохо пробиваем пенальти! Болельщик ЦСКА.
16:57
Edmundo.Baldivieso
Следующий матч с "мужиками", вот там "плюшевый" "Арсенал" и растопчут.
16:14