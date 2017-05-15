"Арсенал" выделил билеты болельщикам "Спартака" сверх квоты

"Арсенал" увеличил количество билетов болельщикам "Спартака" на матч 30-го тура чемпионата России. Тульский клуб пошел на это, несмотря на предусмотренную РФПЛ квоту для гостевых команд.
Отмечается, что эти билеты красно-белые смогут приобрести только через свой фан-клуб и продаваться в кассах в день игры они не будут. Остальные билеты будут продаваться по паспортам с тульской пропиской, в связи с большим ажиотажем и возможными спекуляциями.
"Болельщики "Спартака"! Мы будем рады видеть вас в городе-герое Туле. Приезжайте заблаговременно до матча, тогда у вас будет возможность посетить главные достопримечательности, среди которых кремль XVI века, музей оружия, музей самоваров, музей-усадьба Льва Толстого в Ясной Поляне. Для вас приготовлены знаменитые тульские пряники, выпущены матчевые шарфы и другая символика. Все это вы сможете приобрести в сердце старинного города – тульском кремле", – говорится в сообщении на сайте.
Напомним, что матч состоится в воскресенье, 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Дополнительная информация
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/bolelshchiki-spartaka-dobro-pozhalovat-v-tulu/