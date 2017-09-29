"Арсенал" впервые в истории обыграл "Краснодар"

В стартовом матче 12-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде проиграл "Арсеналу" – 0:1. Единственный гол на счету Луки Джорджевича. Отметим, что "быки" завершали встречу вдевятером – на 57-й минуте красную карточку получил Шарль Каборе, а в концовке поле покинул получивший травму Торнике Окриашвили. Замен у гостей на тот момент уже не было.

Любопытно, что ранее тулякам никогда не удавалось даже забить "Краснодару" в очных встречах. Одна из игр завершилась со счетом 0:0, еще в трех поединках "быки" побеждали – 3:0, 3:0 и 2:0. Все матчи проходили в рамках РФПЛ.

Это поражение стало для краснодарцев третьим подряд с учетом всех турниров. Команда Игоря Шалимова остается третьей в турнирной таблице, но может пропустить вперед ЦСКА в случае победы армейцев над "Уфой". "Арсенал" поднялся на десятую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Краснодар" – 1:0 (1:0)

Гол: Джорджевич, 16.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Хагуш (Денисов, 88), Александров, Бурчану, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Джорджевич (Расич, 78).

"Краснодар": Синицын, Шишкин (Рамирес, 46), Гранквист, Мартынович, Петров, Классон, Каборе, Газинский, Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон Масиэл (Окриашвили, 70), Смолов.

Предупреждения: Горбатенко, 44. Бурчану, 45+1. Мартынович, 90.

Удаление: Каборе, 56 (фол последней надежды).

Судьи: ИВАНОВ. Березнев (все Ростов-на-Дону), Елеференко (Москва).

29 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" – "Краснодар"