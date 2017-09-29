"Арсенал" впервые в истории обыграл "Краснодар"

В стартовом матче 12-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде проиграл "Арсеналу" – 0:1. Единственный гол на счету Луки Джорджевича. Отметим, что "быки" завершали встречу вдевятером – на 57-й минуте красную карточку получил Шарль Каборе, а в концовке поле покинул получивший травму Торнике Окриашвили. Замен у гостей на тот момент уже не было.
Любопытно, что ранее тулякам никогда не удавалось даже забить "Краснодару" в очных встречах. Одна из игр завершилась со счетом 0:0, еще в трех поединках "быки" побеждали – 3:0, 3:0 и 2:0. Все матчи проходили в рамках РФПЛ.
Это поражение стало для краснодарцев третьим подряд с учетом всех турниров. Команда Игоря Шалимова остается третьей в турнирной таблице, но может пропустить вперед ЦСКА в случае победы армейцев над "Уфой". "Арсенал" поднялся на десятую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Краснодар" – 1:0 (1:0)
Гол: Джорджевич, 16.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Хагуш (Денисов, 88), Александров, Бурчану, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Джорджевич (Расич, 78).
"Краснодар": Синицын, Шишкин (Рамирес, 46), Гранквист, Мартынович, Петров, Классон, Каборе, Газинский, Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон Масиэл (Окриашвили, 70), Смолов.
Предупреждения: Горбатенко, 44. Бурчану, 45+1. Мартынович, 90.
Удаление: Каборе, 56 (фол последней надежды).
Судьи: ИВАНОВ. Березнев (все Ростов-на-Дону), Елеференко (Москва).
29 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".
Трансляция матча "Арсенал" – "Краснодар"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АрсеналКраснодар 1:0 16' Лука Джорджевич pic.twitter.com/otzZsex3nZ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 сентября 2017 г.
Удаление @FCKrasnodar Шарль Каборе 56'#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АрсеналКраснодар 1:0 pic.twitter.com/dGIp66Jh5L– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
- Лука Джорджевич
- ЦСКА (футбол)
- Игорь Шалимов
- Краснодар
- Арсенал Тл
- Уфа
- Шарль Каборе
- Торнике Окриашвили
Chibisov
Поделом шалимову низкому и мерзкому человеку,Павел Фёдорович всё видит!
21:41
Chibisov
Ты мне письмо напиши,а я спляшу)))
21:39
sergant89
Команда третьесортного олигарха полный отстой. При бестолковом шалимове она стала намного хуже чем при кононове.
21:38
sgg42
СЭ, паставте в таблице Спартак на его законное десятое место!
21:37
diskmen
Джорджевич-рулит.
21:36
Bossonn
Очень вовремя выиграли))
21:33
Mark Krass
Послематчевое вью Шалимова просто умиляет.Человек просто растерян и находится в прострации, вообще ничего не отдупляет)) Глазки от страха бегают, в камеру не смотрит, а мимика .... нечто)) Случится ли волшебный пеньдель от босса? Интрига закручивается.....))
21:31
Vorlod
Мыльный пузырь снова лопнул.Будут клеить.
21:31
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Все логично. Срок годности просрочки истек еще два года назад, когда они услужливо пропустили ЦСКА на второе место. Теперь футбольный бог наказывает бычков. Пора пройти очищение пердиффффным дивизионом.
21:31
Русский
Шалимов, на выход!
21:28
БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ
08:00 === ""Краснодар" реабилитируется за поражение от "Зенита"".......... Ну, в принципе, ДА :::: 0:1 ЛУЧШЕ, чем 0:2 !!!!!!
21:27
Mark Krass
Как же я рад, что карма письма 14 все же настигла своих героев. Ни один из них так и не стал настоящим тренером, все на уровне физруков, а про то, что они людьми нормальными так и не стали вообще не обсуждается. Самый лучший тренер в Мире - Павел Федорович Садырин!
21:26
Slim Taller
Очень хорошая игра Арсенала.Божевич крепкий тренер,и команда у него играющая.Шалимов же всё больше мне напоминает Портрет Дориана Грея,стареет прямо на глазах.
21:26