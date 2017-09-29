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21:21 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" впервые в истории обыграл "Краснодар"

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В стартовом матче 12-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде проиграл "Арсеналу" – 0:1. Единственный гол на счету Луки Джорджевича. Отметим, что "быки" завершали встречу вдевятером – на 57-й минуте красную карточку получил Шарль Каборе, а в концовке поле покинул получивший травму Торнике Окриашвили. Замен у гостей на тот момент уже не было.

Любопытно, что ранее тулякам никогда не удавалось даже забить "Краснодару" в очных встречах. Одна из игр завершилась со счетом 0:0, еще в трех поединках "быки" побеждали – 3:0, 3:0 и 2:0. Все матчи проходили в рамках РФПЛ.

Это поражение стало для краснодарцев третьим подряд с учетом всех турниров. Команда Игоря Шалимова остается третьей в турнирной таблице, но может пропустить вперед ЦСКА в случае победы армейцев над "Уфой". "Арсенал" поднялся на десятую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Краснодар" – 1:0 (1:0)

Гол: Джорджевич, 16.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Хагуш (Денисов, 88), Александров, Бурчану, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Джорджевич (Расич, 78).

"Краснодар": Синицын, Шишкин (Рамирес, 46), Гранквист, Мартынович, Петров, Классон, Каборе, Газинский, Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон Масиэл (Окриашвили, 70), Смолов.

Предупреждения: Горбатенко, 44. Бурчану, 45+1. Мартынович, 90.

Удаление: Каборе, 56 (фол последней надежды).

Судьи: ИВАНОВ. Березнев (все Ростов-на-Дону), Елеференко (Москва).

29 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" – "Краснодар"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Chibisov

Поделом шалимову низкому и мерзкому человеку,Павел Фёдорович всё видит!

21:41

Chibisov

Ты мне письмо напиши,а я спляшу)))

21:39

sergant89

Команда третьесортного олигарха полный отстой. При бестолковом шалимове она стала намного хуже чем при кононове.

21:38

sgg42

СЭ, паставте в таблице Спартак на его законное десятое место!

21:37

diskmen

Джорджевич-рулит.

21:36

Bossonn

Очень вовремя выиграли))

21:33

Mark Krass

Послематчевое вью Шалимова просто умиляет.Человек просто растерян и находится в прострации, вообще ничего не отдупляет)) Глазки от страха бегают, в камеру не смотрит, а мимика .... нечто)) Случится ли волшебный пеньдель от босса? Интрига закручивается.....))

21:31

Vorlod

Мыльный пузырь снова лопнул.Будут клеить.

21:31

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Все логично. Срок годности просрочки истек еще два года назад, когда они услужливо пропустили ЦСКА на второе место. Теперь футбольный бог наказывает бычков. Пора пройти очищение пердиффффным дивизионом.

21:31

Русский

Шалимов, на выход!

21:28

БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

08:00 === ""Краснодар" реабилитируется за поражение от "Зенита"".......... Ну, в принципе, ДА :::: 0:1 ЛУЧШЕ, чем 0:2 !!!!!!

21:27

Mark Krass

Как же я рад, что карма письма 14 все же настигла своих героев. Ни один из них так и не стал настоящим тренером, все на уровне физруков, а про то, что они людьми нормальными так и не стали вообще не обсуждается. Самый лучший тренер в Мире - Павел Федорович Садырин!

21:26

Slim Taller

Очень хорошая игра Арсенала.Божевич крепкий тренер,и команда у него играющая.Шалимов же всё больше мне напоминает Портрет Дориана Грея,стареет прямо на глазах.

21:26