17:44 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" возложил цветы к Вечному огню


Руководители, тренеры, футболисты и персонал "Арсенала" почтили память жертв Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба туляков. Представители клуба посетили мемориальный комплекс "Защитникам неба Отечества" и возложили цветы к Вечному огню.

– Как для любого человека, для меня это большой праздник. Это была очень важная победа в страшной войне. Нельзя забывать эту дату, потому что много людей и много народов страдало, чтобы мы могли жить в мире, – сказал главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.

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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/arsenaltsy-vozlozhili-tsvety-k-vechnomu-ognyu18/

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