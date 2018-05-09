"Арсенал" возложил цветы к Вечному огню

Руководители, тренеры, футболисты и персонал "Арсенала" почтили память жертв Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба туляков. Представители клуба посетили мемориальный комплекс "Защитникам неба Отечества" и возложили цветы к Вечному огню.

– Как для любого человека, для меня это большой праздник. Это была очень важная победа в страшной войне. Нельзя забывать эту дату, потому что много людей и много народов страдало, чтобы мы могли жить в мире, – сказал главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.