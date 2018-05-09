"Арсенал" возложил цветы к Вечному огню

Руководители, тренеры, футболисты и персонал "Арсенала" почтили память жертв Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба туляков. Представители клуба посетили мемориальный комплекс "Защитникам неба Отечества" и возложили цветы к Вечному огню.
– Как для любого человека, для меня это большой праздник. Это была очень важная победа в страшной войне. Нельзя забывать эту дату, потому что много людей и много народов страдало, чтобы мы могли жить в мире, – сказал главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович.
⭐️⭐️⭐️Арсенальцы возложили цветы к вечному огню!– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 9 мая 2018 г.
Руководители ПФК "Арсенал", тренеры, футболисты и персонал команды почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.
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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/arsenaltsy-vozlozhili-tsvety-k-vechnomu-ognyu18/