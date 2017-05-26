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"Арсенал" восстановил газон на стадионе в Туле к матчу с "Енисеем"

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Спортивный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил, что клубу удалось восстановить газон на стадионе "Центральный" к ответному стыковому матчу за право участия в премьер-лиге с "Енисеем". Поле пострадало после матча 30-го тура чемпионата России со "Спартаком" (3:0).

 
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После финального свистка на поле выбежали болельщики. На газоне в общей сложности находилось не менее четырех тысяч человек. Помимо поля, были испорчены ворота стадиона.

- Да, мы восстановили газон. Пришлось произвести вывоз грунта с площади 7х7 метров, заменить песок, заменить рулоны газона, - приводит ТАСС слова Балашова. - Потратили много сил и нервов, а что касается стоимости процедур, то точной калькуляции мы не производили, но это потребовало порядка миллиона рублей.

Напомним, что матч между "Арсеналом" и "Енисеем" состоится в воскресенье, начало игры - в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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