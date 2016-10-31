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"Арсенал" во время паузы на матчи сборных проведет сбор на базе московского "Динамо"

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"Арсенал" проведет учебно-тренировочный сбор на базе московского "Динамо" в Новогорске во время паузы на матчи национальных команд, сообщает официальный сайт туляков. Причиной стала неготовность тренировочного поля на базе "Арсенала" "Желдормаш". Сбор пройдет с 10 по 16 ноября, в это время команда проведет один контрольный поединок - 13 ноября против "Локомотива" на стадионе железнодорожников.

На сборы главный тренер Сергей Кирьяков возьмет 26 футболистов: вратари - Фильцов, Левашов, Березин; защитники: Тесак, Вергара, Денисов,  Горбатюк, Хагуш, Ершов, Беляев, Айдов; полузащитники - Берхамов, Шешуков, Фримпонг, Бурмистров, Стеклов, Рыжков, Горбанец, Горбатенко, Максимов, Власов; нападающие - Форбс, Аппаев, Аджоев, Мухаметшин, Шевченко.

Дополнительная информация

http://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/arsenal-provedet-sbor-v-novogorske/

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