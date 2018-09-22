"Арсенал" упустил победу над "Рубином"

"Арсенал" в домашнем матче 8-го тура сыграл вничью с "Рубином" (2:2).

В составе хозяев отличились защитник Абдул Кадири Мохаммед и полузащитник Зелимхан Бакаев, у гостей гол на счету Игора Коновалова.

На 79-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу туляков хавбек гостей Хорен Байрамян не забил пенальти. Ничью казанцам в компенсированное время принес защитник Филип Уремович.

Команда Олега Кононова с 9 очками занимает 10-е место, команда Курбана Бердыева с 11 очками расположилась на шестой строчке.

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8-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Рубин" (Казань) – 2:2 (1:0)

Голы: Кадири Мохаммед, 12 (1:0). Бакаев, 76 (2:0). И.Коновалов, 77 (2:1). Уремович, 90+2 (2:2).

Нереализованный пенальти: Байрамян, 79 (вратарь).

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Григалава, Денисов, Альварес, Бакаев, Кадири Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 67), Горбатенко, Мирзов (Лесовой, 60), Ожегович (Комбаров, 82).

"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Устинов, Сесар Навас, Сорокин, Чико (Уремович, 46), Байрамян, Гранат, И.Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 65), Полоз (Бухаров, 46), Азмун.

Предупреждения: Подберезкин, 7. Берхамов, 24. Могилевец, 69. Денисов, 78. Бухаров, 83. Лесовой, 85. Уремович, 90+3. Сесар Навас, 90+5.

Судьи: Волошин (Смоленск). Стипиди (Краснодар), Петросян (Бронницы).

22 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".

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