"Арсенал" - "Уфа": стали известны стартовые составы

"Арсенал" и "Уфа" объявили составы на матч 10-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут нападающий тульского клуба Лука Джорджевич и форвард уфимцев Силвестр Игбун.

Состав "Арсенала": Нигматуллин - Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес - Горбатенко, Кадири, Берхамов - Бакаев, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Ткачев, Аджоев, Мирзов, Лесовой, Сокол, Ожегович, Костадинов, Денисов, Ивакин.

Состав "Уфы": Беленов - Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару - Кротов, Карп, Тилль - Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Никитин, Круговой, Дивеев, Засеев, Алиев, Пауревич, Ванек, Салатич, Сейдахмет, Бизяк.

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