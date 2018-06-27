"Арсенал" сыграл вничью в первом матче под руководством Кононова

"Арсенал" провел первый контрольный матч на сборах в Австрии. Тульский клуб сыграл вничью с японским "В-Варен Нагасаки" – 1:1. Летом "Арсенал" возглавил Олег Кононов, игра стала первой под его руководством.

Контрольный матч

"АРСЕНАЛ" (Россия) – "В-Варен Нагасаки" (Япония) – 1:1 (1:1)

Голы: Иио, 39 (0:1), Берхамов, 46 – с пенальти (1:1).

"Арсенал": Левашов (Нигматуллин, 46), Денисов (Лелюхин, 46), Альварес (Григалава, 46), Беляев, Берхамов (Коробов, 46), Чаушич (Леонтьев, 60), Горбатенко (Ткачев, 60), Александров, Ивакин (Изотов, 60), Лесовой, Кангва (Леонтьев, 60).