"Арсенал" сыграл вничью с "Краснодаром" в первом матче Кирьякова

Тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 10-го тура чемпионата России – 0:0. Это был первый матч Сергея Кирьякова на посту главного тренера тульской команды. "Арсенал" набрал 8 очков и вышел на 14-е место в турнирной таблице. При этом туляки не могут победить на протяжении 8 игр подряд. Последний раз "Арсенал" смог завоевать три очка 6 августа в противостоянии с "Рубином".

"Краснодар" по-прежнему не проигрывает под руководством Игоря Шалимова. Беспроигрышная серия "быков" (с учетом матчей премьер-лиги, Кубка России и Лиги Европы) достигла 7 игр.

В следующем туре "Краснодар" примет "Амкар" на своей новой арене, а "Арсенал" отправится в гости к "Крыльям Советов".

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Краснодар" – 0:0

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Вергара, Тесак, Бурмистров, Стеклов, Берхамов (Горбатенко, 46), Форбс, Мухаметшин (Аппаев, 72).

"Краснодар": Крицюк, Быстров, Гранквист, Мартынович, Петров, Подберезкин (Лаборде, 66), Каборе, Эбуэ (Окриашвили, 72), Газинский, Жоаузинью (Измайлов, 46), Ари.

Предупреждения: Стеклов, 71. Мартынович, 80.

Судьи: ЕСЬКОВ. Сафьян (все Москва), Болховитин (Ленинградская область).

16 октября. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" - "Краснодар"