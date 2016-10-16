"Арсенал" сыграл вничью с "Краснодаром" в первом матче Кирьякова

Тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 10-го тура чемпионата России – 0:0. Это был первый матч Сергея Кирьякова на посту главного тренера тульской команды. "Арсенал" набрал 8 очков и вышел на 14-е место в турнирной таблице. При этом туляки не могут победить на протяжении 8 игр подряд. Последний раз "Арсенал" смог завоевать три очка 6 августа в противостоянии с "Рубином".
"Краснодар" по-прежнему не проигрывает под руководством Игоря Шалимова. Беспроигрышная серия "быков" (с учетом матчей премьер-лиги, Кубка России и Лиги Европы) достигла 7 игр.
В следующем туре "Краснодар" примет "Амкар" на своей новой арене, а "Арсенал" отправится в гости к "Крыльям Советов".
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Краснодар" – 0:0
"Арсенал": Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Вергара, Тесак, Бурмистров, Стеклов, Берхамов (Горбатенко, 46), Форбс, Мухаметшин (Аппаев, 72).
"Краснодар": Крицюк, Быстров, Гранквист, Мартынович, Петров, Подберезкин (Лаборде, 66), Каборе, Эбуэ (Окриашвили, 72), Газинский, Жоаузинью (Измайлов, 46), Ари.
Предупреждения: Стеклов, 71. Мартынович, 80.
Судьи: ЕСЬКОВ. Сафьян (все Москва), Болховитин (Ленинградская область).
16 октября. Тула. Стадион "Арсенал".
vladicus73
Vasilich 45 " Лучшим " в матче "Арсенал" ( Тула )- " Краснодар " был арбитр ФИФА Алексей Еськов , не назначивший явный пенальти в ворота ФК " Арсенал " во второй половине матча. ----- Этого клоуна, лаборде, теперь в каждом матче будут считать его действия за нырок, ответка от игры с Ростовом.
22:15
МачоМэн
судья мне понравился - давал играть не свистел за легкие падения и фолы. то что пеналь не дали - ну и хрен с ним, с игры надо было забивать. Без Феди в нападении всё плохо. Надо премьер лигу сократить до 10 команд, этот антифутбол оборона в десятером тупая хрень, неудивительно что болельщики тулы замерзли на трибунах.
22:07
П_о_в_а_р
Шалимов убирайся!!! не для тебя Галицкий стадион строил! Это ж надо НАЛДУ в состав не включил. Поэтому и не выиграли!
22:06
valeri.scharapov
Vasilich 45 " Лучшим " в матче "Арсенал" ( Тула )- " Краснодар " был арбитр ФИФА Алексей Еськов , не назначивший явный пенальти в ворота ФК " Арсенал " во второй половине матча.
21:49
Доктор-Ч
Редко Краснодар разочаровывает своей игрой в атаке, но сегодня именно тот случай.
21:28
Dymanomashina
Пиитерец Неправильный заголовок: никак не обозначен результат этого матча через призму его влияния на шамптонство Пищевика. Непрофессионально для Спам-экспресса. 21:07-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Предлагаю новый заголовок: "Арсенал и Краснодар показали, что они не достойны занимать даже десятой доли и-нет пространства на сайте "СЭ" посвященного СПАРТАКУ!!!
21:12
Dymanomashina
Матчи с Шайсе буду тдля Шалимова определяющими. Начал не плохо!
21:07
Vasildorf
Не, это мясная тема по таким инцидентам визг поднимать. С игры надо было забивать. Тула в обороне была безупречна, читали Быков как раскрытую книгу. Есть над чем работать...
21:07
Пиитерец
Неправильный заголовок: никак не обозначен результат этого матча через призму его влияния на шамптонство Пищевика. Непрофессионально для Спам-экспресса.
21:07
denbmf
Снова судья начудил
21:01