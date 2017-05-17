"Арсенал" сыграл вничью с "Амкаром" и, в лучшем случае, попадет в "стыки"

"Арсенал" сыграл вничью с "Амкаром" в матче 29-го тура чемпионата России. Туляки остались в зоне вылета и в лучшем случае попадут в стыковые матчи. От идущего 14-м "Оренбурга" их отделяет 2 очка, от "Крыльев Советов" - 3. Отметим, что на последней минуте в штрафную пермяков на подачу штрафного пришел вратарь Владимир Габулов, но помочь команде не смог.

"Амкар" остался на 10-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Амкар" (Пермь) - 0:0

"Арсенал": Габулов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Григалава, Александров, Бурчану, Горбатенко, Максимов, Шевченко (Расич, 69), Думбья.

"Амкар": Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Конде, Идову, Гол, Йовичич, Комолов (Прокофьев, 76), Бодул, Гасилин (Костюков, 63).

Предупреждения: Милькович, 72. Костюков, 77. Григалава, 89.

Судьи: МОСКАЛЕВ. Суховерхов (все Воронеж), Шаламберидзе (Москва).

17 мая. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" - "Амкар"