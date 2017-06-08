"Арсенал" сыграет со "Спартаком" в пятом туре премьер-лиги

Пресс-служба "Арсенала" опубликовала расписание матчей первых восьми туров премьер-лиги в сезоне-2017/18. Как ранее сообщал "СЭ", в стартовом туре туляки сыграют на выезде с "Локомотивом". В пятом туре "канонирам" предстоит гостевой поединок со "Спартаком". Отметим, что полный проект календаря на следующий сезон пока не опубликован.
Первые матчи "Арсенала":
1-й тур "Локомотив" – "Арсенал"
2-й тур "Арсенал" – "СКА-Хабаровск"
3-й тур "Рубин" – "Арсенал"
4-й тур "Арсенал" – "Тосно"
5-й тур "Спартак" – "Арсенал"
6-й тур "Арсенал" – "Урал"
7-й тур "Терек" – "Арсенал"
8-й тур "Арсенал" – "Амкар"
📅⚽️Предварительный календарь на ближайшие 8 туров @rfpl : 📌Локо(г), СКА(д), Рубин(г),Тосно (д), Спартак (г), Урал (д), Терек (г), Амкар (д). pic.twitter.com/SYPE37cQI5– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 8 июня 2017 г.
Dymanomashina
А главное в таких "новостях" это бесконечное, маниакально частое упоминание слова "Спартак", я правильно понял?
20:58
баламошка
shpasic это можно ещё 13 новостей таких: Амкар сыграет со Спартаком тогда-то, Ахмат сыграет со Спартаком в таком-то туре, Анжи сыграет со Спартаком в таком-то месяце и т.д.//////////////////Шпасик, огласи весь список))
20:57
П_о_в_а_р
Это новость специально для меня? Спасибо, СЭ. Всегда вас уважал. Теперь понял, что это взаимно.
20:52
shpasic
это можно ещё 13 новостей таких: Амкар сыграет со Спартаком тогда-то, Ахмат сыграет со Спартаком в таком-то туре, Анжи сыграет со Спартаком в таком-то месяце и т.д.
20:40
баламошка
Ну и?
20:26