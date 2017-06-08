"Арсенал" сыграет со "Спартаком" в пятом туре премьер-лиги

Пресс-служба "Арсенала" опубликовала расписание матчей первых восьми туров премьер-лиги в сезоне-2017/18. Как ранее сообщал "СЭ", в стартовом туре туляки сыграют на выезде с "Локомотивом". В пятом туре "канонирам" предстоит гостевой поединок со "Спартаком". Отметим, что полный проект календаря на следующий сезон пока не опубликован.

Первые матчи "Арсенала":

1-й тур "Локомотив" – "Арсенал"

2-й тур "Арсенал" – "СКА-Хабаровск"

3-й тур "Рубин" – "Арсенал"

4-й тур "Арсенал" – "Тосно"

5-й тур "Спартак" – "Арсенал"

6-й тур "Арсенал" – "Урал"

7-й тур "Терек" – "Арсенал"

8-й тур "Арсенал" – "Амкар"