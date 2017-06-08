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"Арсенал" сыграет со "Спартаком" в пятом туре премьер-лиги

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Пресс-служба "Арсенала" опубликовала расписание матчей первых восьми туров премьер-лиги в сезоне-2017/18. Как ранее сообщал "СЭ", в стартовом туре туляки сыграют на выезде с "Локомотивом". В пятом туре "канонирам" предстоит гостевой поединок со "Спартаком". Отметим, что полный проект календаря на следующий сезон пока не опубликован.

 
"Спартак" и "Динамо" сыграют уже в первом туре.В первом туре "Зенит" полетит в Хабаровск, а "Спартак" играет с "Динамо"

Первые матчи "Арсенала":

1-й тур "Локомотив" – "Арсенал"

2-й тур "Арсенал" – "СКА-Хабаровск"

3-й тур "Рубин" – "Арсенал"

4-й тур "Арсенал" – "Тосно"

5-й тур "Спартак" – "Арсенал"

6-й тур "Арсенал" – "Урал"

7-й тур "Терек" – "Арсенал"

8-й тур "Арсенал" – "Амкар"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Dymanomashina

А главное в таких "новостях" это бесконечное, маниакально частое упоминание слова "Спартак", я правильно понял?

20:58

баламошка

shpasic это можно ещё 13 новостей таких: Амкар сыграет со Спартаком тогда-то, Ахмат сыграет со Спартаком в таком-то туре, Анжи сыграет со Спартаком в таком-то месяце и т.д.//////////////////Шпасик, огласи весь список))

20:57

П_о_в_а_р

Это новость специально для меня? Спасибо, СЭ. Всегда вас уважал. Теперь понял, что это взаимно.

20:52

shpasic

это можно ещё 13 новостей таких: Амкар сыграет со Спартаком тогда-то, Ахмат сыграет со Спартаком в таком-то туре, Анжи сыграет со Спартаком в таком-то месяце и т.д.

20:40

баламошка

Ну и?

20:26