"Арсенал" сыграет с "Пахтакором"

"Арсенал" на сборах в Турции сыграет с "Пахтакором", сообщает официальный сайт туляков. Встреча запланирована на 18 февраля. Ранее стало известно, что подопечные Сергея Кирьякова также встретятся с "Шахтером" из Караганды (23 января), "Марибором" (1 февраля), "Радником" (5 февраля), "Милсами" (9 февраля), "Астаной" (21 февраля) и тбилисским "Динамо" (25 февраля). Один матч "Арсенал" уже провел - 19 января команда сыграла вничью с "Лудогорцем (1:1).