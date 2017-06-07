"Арсенал" сыграет с "Аустрией" на сборе в Австрии

Тульский "Арсенал" на своем официальном сайте огласил план подготовки команды к чемпионату России сезона-2017/18.
15 июня игроки выйдут из отпуска и в этот же день пройдут медобследование. Втягивающий сбор состоится в Туле с 15 по 21 июня. С 24 июня по 7 июля "Арсенал" проведет сбор в местечке Льенц в Австрии.
Запланированы 3-4 контрольных матча. Известно, что 30 июня соперником туляков будет венская "Аустрия", вице-чемпион Австрии.
Имена всех спарринг-партнеров будут известны на следующей неделе.
Дополнительная информация
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/na-sborakh-arsenal-sygraet-s-austriey/