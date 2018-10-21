17:10 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" сравнял счет в матче со "Спартаком"

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"Арсенал" сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против "Спартака".

Гол забил нападающий Огнен Ожегович: сначала он не забил пенальти, назначенный за фол защитника Ильи Кутепова (спас вратарь Александр Максименко), но затем отличился на добивании. 

 

Спартак - Арсенал Т

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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