"Арсенал" сравнял счет в матче со "Спартаком"

"Арсенал" сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против "Спартака".

Гол забил нападающий Огнен Ожегович: сначала он не забил пенальти, назначенный за фол защитника Ильи Кутепова (спас вратарь Александр Максименко), но затем отличился на добивании.

📹 Максименко отразил пенальти, но Ожегович успел к отскоку и добил этот мяч. Смотрим первый гол Огнена Ожеговича в РПЛ!https://t.co/gmukkErGjJ#СпартакАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSL – МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 октября 2018 г.

Все о чемпионате России - здесь