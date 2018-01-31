"Арсенал": "Сегодня порадуем вас трансферными новостями"

"Арсенал" на своей странице в Твиттере сообщил о том, что в ближайшее время клуб объявит о трансферах.

"Добрый день, дорогие болельщики. Сегодня порадуем вас трансферными новостями", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации "СЭ", футболисты "Зенита" Артем Дзюба и Иван Новосельцев перешли в тульский "Арсенал". Игроки перейдут на правах аренды без права выкупа. По нашим данным, оба пошли на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты. При этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети – петербуржцы.

В этом чемпионате Дзюба провел за невский клуб 15 матчей и забил 1 гол. Новосельцев в сезоне-2017/18 сыграл один матч в Кубке России.

Дзюба обожает аренды. Вот доказательства