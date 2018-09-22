"Арсенал" – "Рубин": почему не назначен пенальти в ворота гостей?

На 44-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Рубин" правильное решение принял арбитр Николай Волошин, не назначив пенальти в ворота казанской команды.

В том моменте мяч после удара Резиуана Мирзова попал Сесару Навасу в левую руку. Она не была отставлена в сторону – защитник прижимал ее к телу. Судья верно разобрался в случившемся и не стал наказывать гостей 11-метровым ударом. (Александр Бобров)​

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