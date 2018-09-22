17:45 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" – "Рубин": почему не назначен пенальти в ворота гостей?

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На 44-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Арсенал""Рубин" правильное решение принял арбитр Николай Волошин, не назначив пенальти в ворота казанской команды.

В том моменте мяч после удара Резиуана Мирзова попал Сесару Навасу в левую руку. Она не была отставлена в сторону – защитник прижимал ее к телу. Судья верно разобрался в случившемся и не стал наказывать гостей 11-метровым ударом. (Александр Бобров)

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Арсенал Т - Рубин

 

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