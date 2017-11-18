"Арсенал" - "Рубин": букмекеры оценили шансы команд

Сегодня состоится матч 17-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Рубином". Встреча в Туле начнется в 19.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Рубин"
Прогноз Winline – П1 2.96 – Н 2.78 – П2 2.62
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Рубин".
Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Рубин" – в субботу, 18 ноября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Арсенал": Габулов - К. Комбаров, Денисов, Сунзу, Александров - Бурчану - Ткачев, Горбатенко, Шевченко, Кангва - Джорджевич.
"Рубин": Джанаев - Кузьмин, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Кудряшов - Цакташ, М'Вила, Оздоев - Жемалетдинов, Канунников.
ПОТЕРИ: Григалава, Чаушич (оба - под вопросом) - Бауэр (дисквалификация), Сесар Навас (семейные обстоятельства), Сонг (под вопросом).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В премьер-лиге ворота "Рубина" поражал только один футболист туляков - имеющий на своем счету два точных удара Шевченко (1:0, 1:2).
100 матчей провел за "Рубин" полузащитник Оздоев. По ходу текущего сезона до этой же отметки добрался нападающий Канунников.
ПРОГНОЗ
Анатолий БЫШОВЕЦ, экс-главный тренер сборной России:
0:0 "Арсенал" на ходу, Бердыеву же нужны очки, необходима победа. С другой стороны, "Рубин" не блещет в атаке.
Сергей ЕГОРОВ, обозреватель "СЭ":
1:2 Если "Рубин" не хочет завалить сезон, пора включаться - матч с "Зенитом" показал, что команда способна бороться за место в еврокубках.