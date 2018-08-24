"Арсенал" – "Ростов": правильно ли назначен пенальти в ворота хозяев?

На 64-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Ростов" (0:1) арбитр Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Правильно ли он поступил?

64-я минута матча "Арсенал" - "Ростов".

Судья верно определил, что защитник туляков Александр Денисов сыграл рукой. В этом сомнений нет. Но не следовало ли мгновением раньше зафиксировать положение "вне игры" у Алексея Ионова, от которого потом мяч отлетел в направлении Денисова?

64-я минута матча "Арсенал" - "Ростов".

Качество телетрансляции не позволяет делать однозначных выводов относительности правильности решения второго ассистента Андрея Веретешкина. Возможно, ростовчанин действительно залез за линию офсайда частью левого плеча. (Александр БОБРОВ)