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"Арсенал" – "Ростов": правильно ли назначен пенальти в ворота хозяев?

64-я минута матча "Арсенал" - "Ростов". 64-я минута матча "Арсенал" - "Ростов". 64-я минута матча "Арсенал" - "Ростов".
64-я минута матча "Арсенал" - "Ростов".

На 64-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Арсенал""Ростов" (0:1) арбитр Кирилл Левников назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Правильно ли он поступил?

64-я минута матча "Арсенал" - "Ростов".
64-я минута матча "Арсенал" - "Ростов".

Судья верно определил, что защитник туляков Александр Денисов сыграл рукой. В этом сомнений нет. Но не следовало ли мгновением раньше зафиксировать положение "вне игры" у Алексея Ионова, от которого потом мяч отлетел в направлении Денисова?

64-я минута матча "Арсенал" - "Ростов".
64-я минута матча "Арсенал" - "Ростов".

Качество телетрансляции не позволяет делать однозначных выводов относительности правильности решения второго ассистента Андрея Веретешкина. Возможно, ростовчанин действительно залез за линию офсайда частью левого плеча. (Александр БОБРОВ)

Арсенал Т - Ростов

 

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