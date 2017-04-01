"Арсенал" разгромил "Томь" и покинул зону вылета

Тульский "Арсенал" на своем поле нанес поражение "Томи" в матче 21-го тура чемпионата России – 3:0. Голами в составе команды Сергея Кирьякова отметились Михаил Александров, Мусса Думбья и Кирилл Комбаров.

"Арсенал" набрал 18 очков, поднялся на 13-е место и покинул зону вылета. У "Томи" в активе осталось 12 баллов и последнее место в турнирной таблице.

В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Тереком", а "Томь" примет "Рубин".

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Томь" (Томск) – 2:0 (1:0)

Голы: Александров, 19 (1:0). Думбья, 74 (2:0). Комбаров, 89 (3:0).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Александров, Бурмистров (Аджоев, 90), Бурчану, Горбатенко (Стеклов, 88), Думбья, Расич (Шевченко, 71).

"Томь": Солосин, Сасин, Митерев (Карымов, 76), Осипов, Попов, Кузнецов (Науменко, 84), Баляйкин, Чуперка, Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 76).

Предупреждения: Осипов, 23. Сасин, 31. Думбья, 62. Баляйкин, 73. Карымов, 80. Бурчану, 83. Аджоев, 90+1.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Миневич (Смоленск), Назаров (Невинномысск).

01 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" - "Томь"