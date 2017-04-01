"Арсенал" разгромил "Томь" и покинул зону вылета

Тульский "Арсенал" на своем поле нанес поражение "Томи" в матче 21-го тура чемпионата России – 3:0. Голами в составе команды Сергея Кирьякова отметились Михаил Александров, Мусса Думбья и Кирилл Комбаров.
"Арсенал" набрал 18 очков, поднялся на 13-е место и покинул зону вылета. У "Томи" в активе осталось 12 баллов и последнее место в турнирной таблице.
В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Тереком", а "Томь" примет "Рубин".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #АрсеналТомь 1:0 19' Михаил Александров pic.twitter.com/xuNN0Lr1jy– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #АрсеналТомь 2:0 74' Мусса Думбия pic.twitter.com/liyw3DT0WZ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 апреля 2017 г.
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Томь" (Томск) – 2:0 (1:0)
Голы: Александров, 19 (1:0). Думбья, 74 (2:0). Комбаров, 89 (3:0).
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Александров, Бурмистров (Аджоев, 90), Бурчану, Горбатенко (Стеклов, 88), Думбья, Расич (Шевченко, 71).
"Томь": Солосин, Сасин, Митерев (Карымов, 76), Осипов, Попов, Кузнецов (Науменко, 84), Баляйкин, Чуперка, Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 76).
Предупреждения: Осипов, 23. Сасин, 31. Думбья, 62. Баляйкин, 73. Карымов, 80. Бурчану, 83. Аджоев, 90+1.
Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Миневич (Смоленск), Назаров (Невинномысск).
01 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".
avi64
С победой наш Арсенал! Если не поиграем в следующем туре Тереку, то на матч с Локомотивом соберем полный стадион! АРСЕНАЛ ВПЕРЕД ЗА ТУЛУ! :-)
20:45
ЦСКА71
stakan84 Согласен Муса Думбия лучший, наорался аж охрип, хорошие эмоции,теперь бы завтра армейцы КС выиграли и вообще хорошо))) А Расич как- то не очень. И к Боурчану с Горбатюком много вопросов- до фига пасов не своим и ошибок.
20:37
stakan84
лучшим однозначно был думбия, очень полезно играл весь матч, недаром стадион несколько раз скандировал его имя, всех с победой вперед за Тулу!!!
20:23
merniloskut
Комбаров был лучшим!
19:56
Dolphin75
Зону прямого вылета
19:28
Susanin71
Молодцы!
19:26