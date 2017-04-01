"Арсенал" рассчитывает на Григалаву и Максимова в ближайших играх

Главный врач "Арсенал" Александр Резепов в интервью клубной пресс-службе отметил, что минувший перерыв на матчи национальных команд пошел футболистам на пользу. Специалист также рассказал, как обстоят дела с травмированными игроками команды.

– После перерыва на игры национальных команд в каком состоянии находятся футболисты "Арсенала"?

– Любая пауза в чемпионате идет на пользу футболистам. Особенно это касается тех ребят, которые не вызываются в свои сборные. У игроков появляется время, чтобы залечить травмы, есть возможность переосмыслить свое отношение к тренировочному процессу. Могу сказать, что для нас перерыв пошел на пользу.

– За время паузы "Арсенал" провел товарищескую игру с ЦСКА, как обстоят дела с футболистами, которые получили повреждения в этой встрече?

– По травме в той игре у нас был заменен только Хагуш. После двух дней занятий по индивидуальной программе Анри вернулся в общую группу и сможет помочь команде в предстоящей игре.

– Бурмистров, Комбаров и Сунзу пропустили первые тренировки после игры с "Зенитом". Почему?

– Футбол – это контактный вид спорта. У названных игроков были незначительные повреждения после матча в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе они занимались по индивидуальной программе. Сейчас с ними все хорошо, все трое полностью готовы принять участие в матче с "Томью". В этом нам помогает специалист по реабилитации из "Краснодара" Грицун Денис, который недавно пополнил наш медицинский штаб.

– Как прошла операция у Берхамова?

– С травмой Кантемира получилась интересная, с точки зрения медицины, ситуация. У болельщиков наверняка возникает вопрос, почему мы говорили об одних сроках восстановления, а в итоге получили другие. Первичное обследование выявило только повреждение мышц голени, на сроки этой травмы мы и ориентировались. Но при последующем дообследовании выявлено повреждение связочного аппарата, которого не было видно при первичном МРТ-исследовании. После консультации в Германии с профессором Хаусманном приняли решение пойти на операцию. Все прошло благополучно. Сейчас у Берхамова полный покой, он находится дома в Нальчике, но уже в ближайшее время Кантемир вернется в Тулу, и мы начнем курс реабилитации.

– Сколько примерно потребуется времени, чтобы он вернулся в строй?

– Примерно еще 4 - 5 недель.

– Григалава был на контрольном матче с ЦСКА, когда его стоит ждать в Туле?

– Думаю, здесь нужно сказать сразу о двух наших игроках – Илье Максимове и Гиа Григалаве. Оба закончили курс реабилитации на базе столичного "Динамо" в Новогорске. Отдельно хочу поблагодарить коллег-динамовцев, которые согласились нам помочь. После игры с "Томью" футболисты возвращаются в расположение команды и будут тренироваться в общей группе. Понятно, что какое-то время им потребуется на набор оптимальных физических кондиций. Могу сказать: ждем подкрепления из лазарета, рассчитываем на Григалаву и Максимова в ближайших играх.