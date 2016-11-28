"Арсенал" проведет зимние тренировочные сборы в Турции

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что зимние тренировочные сборы команда проведет в Турции. По словам руководителя, болельщики будут приятно удивлены уровнем соперников в контрольных встречах.

– Мы будем готовиться в Турции, – приводит пресс-служба "Арсенала" слова Аджоева. – На данный момент есть договоренности с тремя клубами – "Астаной", "Лудогорцем" и "Марибором", с которыми "Арсенал" сыграет контрольные матчи. Сейчас ведутся переговоры еще с пятью клубами, все они представляют европейские чемпионаты. Болельщики будут приятно удивлены уровнем наших соперников в контрольных встречах.