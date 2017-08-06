"Арсенал" проиграл "Тосно", Джорджевич не забил пенальти

В матче 4-го тура чемпионата России "Тосно" на выезде одолел "Арсенал" – 2:1. Туляки открыли счет в первом тайме – отличился Кантемир Берхамов. Но во втором тайме у гостей отличились Вагиз Галиулин и Евгений Марков. А нападающий "канониров" Лука Джорджевич, арендованный у "Зенита", не реализовал пенальти.

Для клуба из Ленинградской области эта победа стала первой в истории в премьер-лиге. Более того, подопечные Дмитрия Парфенова не забили ни одного гола в предыдущих трех турах. "Арсенал" опустился на 14-ю строчку. "Тосно" поднялся на 11-ю позицию.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Тосно" (Ленинградская область) – 1:2 (1:0)

Голы: Берхамов, 40 (1:0). Галиулин, 48 (1:1). Марков, 56 - штрафной (1:2).

Нереализованный пенальти: Джорджевич, 70 (вратарь).

"Арсенал": Габулов, Хагуш, Сунзу, Беляев, Александров, Шевченко, Чаушич (Максимов, 67), Берхамов, Бурчану, Ткачев, Джорджевич (Сикоев, 72).

"Тосно": Юрченко, Дудиев (Шахов, 86), Дугалич, Буйволов, Чернов, Галиулин, Карницкий, Казаев (Мухаметшин, 80), Нуну Роша, Мелкадзе (Марков, 46), Заболотный.

Предупреждение: Берхамов, 55.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки), Богач (Люберцы).

6 августа. Тула. Стадион "Арсенал". 11150 зрителей.

Трансляция матча "Арсенал" – "Тосно"