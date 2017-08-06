16:51 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" проиграл "Тосно", Джорджевич не забил пенальти

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В матче 4-го тура чемпионата России "Тосно" на выезде одолел "Арсенал" – 2:1. Туляки открыли счет в первом тайме – отличился Кантемир Берхамов. Но во втором тайме у гостей отличились Вагиз Галиулин и Евгений Марков. А нападающий "канониров" Лука Джорджевич, арендованный у "Зенита", не реализовал пенальти.

Для клуба из Ленинградской области эта победа стала первой в истории в премьер-лиге. Более того, подопечные Дмитрия Парфенова не забили ни одного гола в предыдущих трех турах. "Арсенал" опустился на 14-ю строчку. "Тосно" поднялся на 11-ю позицию.

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Тосно" (Ленинградская область) – 1:2 (1:0)

Голы: Берхамов, 40 (1:0). Галиулин, 48 (1:1). Марков, 56 - штрафной (1:2).

Нереализованный пенальти: Джорджевич, 70 (вратарь).

"Арсенал": Габулов, Хагуш, Сунзу, Беляев, Александров, Шевченко, Чаушич (Максимов, 67), Берхамов, Бурчану, Ткачев, Джорджевич (Сикоев, 72).

"Тосно": Юрченко, Дудиев (Шахов, 86), Дугалич, Буйволов, Чернов, Галиулин, Карницкий, Казаев (Мухаметшин, 80), Нуну Роша, Мелкадзе (Марков, 46), Заболотный.

Предупреждение: Берхамов, 55.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки), Богач (Люберцы).

6 августа. Тула. Стадион "Арсенал". 11150 зрителей.

Трансляция матча "Арсенал" – "Тосно"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andrei777777

Почти__Как же это у вас спросить разрешение забыли , когда команду создавали? За это им надо объявить строгий выговор . С занесением .

19:18 6 августа

Почти

В матче Арсенал - Тосно победил Тосно . Эта игра команд , которые по окончанию сезона покинут лигу. Вообще , не понятно стремление создать команду в Тосно. А убивают Кубань , Ротор , Аланию , Факел ... Для меня лично что Тосно что Кунлунь из КХЛ -одна материя.

17:39 6 августа

Andrei777777

Поздравляю Тосно с первой победой . Желаю закрепится в Премьер-лиге .

17:15 6 августа

СCTV81

С почином, молодцы. Арсенал - дно)

16:52 6 августа