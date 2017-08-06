"Арсенал" проиграл "Тосно", Джорджевич не забил пенальти

В матче 4-го тура чемпионата России "Тосно" на выезде одолел "Арсенал" – 2:1. Туляки открыли счет в первом тайме – отличился Кантемир Берхамов. Но во втором тайме у гостей отличились Вагиз Галиулин и Евгений Марков. А нападающий "канониров" Лука Джорджевич, арендованный у "Зенита", не реализовал пенальти.
Для клуба из Ленинградской области эта победа стала первой в истории в премьер-лиге. Более того, подопечные Дмитрия Парфенова не забили ни одного гола в предыдущих трех турах. "Арсенал" опустился на 14-ю строчку. "Тосно" поднялся на 11-ю позицию.
Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Тосно" (Ленинградская область) – 1:2 (1:0)
Голы: Берхамов, 40 (1:0). Галиулин, 48 (1:1). Марков, 56 - штрафной (1:2).
Нереализованный пенальти: Джорджевич, 70 (вратарь).
"Арсенал": Габулов, Хагуш, Сунзу, Беляев, Александров, Шевченко, Чаушич (Максимов, 67), Берхамов, Бурчану, Ткачев, Джорджевич (Сикоев, 72).
"Тосно": Юрченко, Дудиев (Шахов, 86), Дугалич, Буйволов, Чернов, Галиулин, Карницкий, Казаев (Мухаметшин, 80), Нуну Роша, Мелкадзе (Марков, 46), Заболотный.
Предупреждение: Берхамов, 55.
Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки), Богач (Люберцы).
6 августа. Тула. Стадион "Арсенал". 11150 зрителей.
Трансляция матча "Арсенал" – "Тосно"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_arsenal - ШИКАРНЫЙ ГОЛ#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #АрсеналТосно 1:0 40' Кантемир Берхамов pic.twitter.com/pPVSYg7Rxa– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
1-ЫЙ ⚽⚽⚽⚽ @fctosno В РФПЛ #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #АрсеналТосно 1:1 49' Вагиз Галиулин pic.twitter.com/cqYqyJ977b– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #АрсеналТосно 1:2 56' Евгений Марков pic.twitter.com/6KPRBHh9oW– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Лука Джорджевич (незабитый пенальти) - Давид Юрченко сейв! #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #АрсеналТосно 1:2 69' pic.twitter.com/Wqf72hVrRZ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Дополнительная информация
- Лука Джорджевич
- Вагиз Галиулин
- Зенит СПб
- Дмитрий Парфенов
- Арсенал Тл
- Тосно
- Кантемир Берхамов
- Евгений Марков
Andrei777777
Почти__Как же это у вас спросить разрешение забыли , когда команду создавали? За это им надо объявить строгий выговор . С занесением .
19:18 6 августа
Почти
В матче Арсенал - Тосно победил Тосно . Эта игра команд , которые по окончанию сезона покинут лигу. Вообще , не понятно стремление создать команду в Тосно. А убивают Кубань , Ротор , Аланию , Факел ... Для меня лично что Тосно что Кунлунь из КХЛ -одна материя.
17:39 6 августа
Andrei777777
Поздравляю Тосно с первой победой . Желаю закрепится в Премьер-лиге .
17:15 6 августа
СCTV81
С почином, молодцы. Арсенал - дно)
16:52 6 августа