"Арсенал" продлил контракт с Михаилом Александровым

"Арсенал" продлил контракт с полузащитником Михаилом Александровым, сообщает официальный сайт клуба. 29-летний хавбек перешел в "Арсенал" зимой 2017 года. В общей сложности на его счету 35 матчей и 1 гол за туляков.

– Я принял правильное решение, потому что уверен, что смогу прогрессировать в России и в "Арсенале", – сказал Александров. – У нас хороший коллектив, с которым мы готовы решать большие задачи.

– "Арсенал" в прошлом сезоне поднял высокую планку, какие задачи стоят перед вами в новом чемпионате?

– У нас задача с каждым годом подниматься все выше. Готовы сделать качественный шаг вперед.

– Благодаря играм за тульский клуб вы вернулись в сборную.

– Да, спасибо за это команде и моим партнерам. Российский чемпионат – турнир высокого уровня и если ты здесь играешь, то это говорит о твоих профессиональных качествах. Буду продолжать демонстрировать хороший футбол и доказывать тренерам национальной команды, что они не зря делают на меня ставку.

– На одного болгарина в "Арсенале" стало больше, речь идет о хавбеке Георгии Костадинове.

– Я постараюсь помочь Георгию побыстрее адаптироваться в новом коллективе, уверен, этот футболист принесет нам пользу.