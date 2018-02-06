14:35 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" представил ролик, посвященный Дзюбе и Новосельцеву

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"Арсенал" представил видеоролик, посвященный двум новичкам команды – нападающему Артему Дзюбе и защитнику Ивану Новосельцеву. Оба футболиста присоединились к тульской команде в зимнее трансферное окно. Они перешли из "Зенита" на правах аренды.

Отметим, что в ролике представлены кадры с тренировок футболистов, а также их игровые моменты с матчей.

В текущем сезоне 29-летний Дзюба провел 15 игр в чемпионате России и забил 1 гол. 26-летний Новосельцев не выходил на поле.

После 20 туров "Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. В 21-м туре команда Миодрага Божовича дома сыграет с "Ахматом". Встреча состоится 4 марта.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Семь ветров

Ничего себе, целая телепередача получилась, лучше бы деньги Артемке дали, ему нужнее, а ролик можно и на ближайшей помойке снять, суть та же, но дешевше.

16:38

К.Б.Ын

tarkys Может зацепится Дзюби за Арсенал, глядишь заиграет, пора уже пора. 15:10--------- Мой юный друг : Есть такое понятие в армии, как дембель. Дзюба на него наиграл)

15:41

tarkys

Может зацепится Дзюби за Арсенал, глядишь заиграет, пора уже пора.

15:10

К.Б.Ын

zzxcv вот-чмо подхалимное:божович-топ,а унаи значит-тренеришка 14:58--------- 5 очков до вылета) Может и не топ. А может и ФНЛ. А там пенсия и забыли все про всё )))

15:04