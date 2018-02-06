"Арсенал" представил ролик, посвященный Дзюбе и Новосельцеву

"Арсенал" представил видеоролик, посвященный двум новичкам команды – нападающему Артему Дзюбе и защитнику Ивану Новосельцеву. Оба футболиста присоединились к тульской команде в зимнее трансферное окно. Они перешли из "Зенита" на правах аренды.

Отметим, что в ролике представлены кадры с тренировок футболистов, а также их игровые моменты с матчей.

В текущем сезоне 29-летний Дзюба провел 15 игр в чемпионате России и забил 1 гол. 26-летний Новосельцев не выходил на поле.

После 20 туров "Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. В 21-м туре команда Миодрага Божовича дома сыграет с "Ахматом". Встреча состоится 4 марта.