"Арсенал" пожелал здоровья Берхамову и Кротову

"Арсенал" пожелал скорейшего выздоровления хавбеку Кантемиру Берхамову и нападающему "Уфы" Вячеславу Кротову. Футболисты получили травмы в матче 10-го тура РПЛ между этими командами (1:1).

- В матче "Арсенал" – "Уфа", к сожалению, не обошлось без травм. Желаем скорейшего выздоровления капитану оружейников, полузащитнику Кантемиру Берхамову и его визави в составе "Уфы" Вячеславу Кротову, - сообщается в официальном Твиттере "канониров".

В матче "Арсенал" – "Уфа", к сожалению, не обошлось без травм. Желаем скорейшего выздоровления капитану оружейников, полузащитнику Кантемиру Берхамову и его визави в составе "Уфы" Вячеславу Кротову. pic.twitter.com/E5nyqdduWI – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 5 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Берхамов травмировал голеностоп, а Кротов получил сотрясение мозга.

После десяти туров "Арсенал" занимает 11-е место в РПЛ, имея в активе 10 очков, "Уфа" располагается на 13-й строчке с 9 очками.

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