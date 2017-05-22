"Арсенал" потребует от "Спартака" возместить ущерб от действий болельщиков красно-белых

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что клуб будет требовать от "Спартака" возмещения ущерба, который был нанесен стадиону болельщиками красно-белых во время матча 30-го тура. Напомним, что встреча завершилась победой тульского клуба со счетом 3:0. После матча болельщики "Спартака" выбежали на поле, сломали ворота и повредили систему подогрева поля. Отметим, что тульскому клубу 28 мая на своем поле принимать "Енисей" в ответном стыковом матче.
– Мы сегодня утром провели совещание на стадионе по оценке ущерба, нанесенного болельщиками во время матча, – цитирует "Интерфакс" Балашова. – Назвать цифры ущерба пока сложно. В любом случае должен был присутствовать представитель "Спартака", но его не было. Таким образом мы рассмотрим варианты возмещения ущерба в правовом поле. В любом случае мы это не оставим без ответа.
Мы были готовы к такому развитию событий, поэтому приготовили запасные ворота. Однако стадиону нанесен серьезный ущерб. Повреждено порядка 166 кресел на гостевой трибуне, поврежден футбольный газон и система подогрева. Повреждение серьезное, связано это с разливом тосола. Клуб вместе со стадионом эту проблему решает.
Стоп, погром. иначе "Спартак" закроют //
Тула в огне. Вакханалии фанатов "Спартака" нет предела (Видео)
П_о_в_а_р
marksan Послушайте все! Где бы видели, чтобы жгли кресла на стадионе? Они что - идиоты-спартачи! --------------------------------- Пять раз перечитал... Нет, не догнать мне сего.((( Грустно.
18:27
Korvin
Olimp444, если не обратили внимания, то нынче полиции на стадионах нет... Вот и итог.
18:16
Olimp444
С одной стороны по логике должен возместить спартак...но с другой стороны арсенал сам виноват : где омон, водометы. Если бы омон прошелся бы по быдлу то и не было бы всего этого. Арсенал решил показать себя хорошим и добрым и заигрался с " фанатами" а они как всегда ответили на это хамство.
18:09
marksan
Ралпачан Фляйшманъ______ А Авен здесь причём? Авен - это Альфа-банк, который не имеет отношения к Федуну!
17:58
marksan
Antonio85_____ Дядя! Вы, дурак (с)?
17:56
marksan
Послушайте все! Где бы видели, чтобы жгли кресла на стадионе? Они что - идиоты-спартачи! Сколько вони сейчас появится в англо-язычных СМИ о неготовности России к приёму ЧМ-2018! Спасибо Федуну за победу! И Каррере спасибо! И идиоту Глушакову, который плясал на крышах авто! Спасибо Спартачу!
17:55
Antonio85
А Спартак должен потребовать возместить эту сумму тех уродов, которые вылезли на поле
17:51
Ралпачан Фляйшманъ
все верно, за стадо должны платить его крышующие. авен с фердуном хорошо наворовались за счет России и ее народа, не обеднеют от помощи Туле.
17:45
Лютый!
Интересно, я вот болею за Спартак, но нигде ничего не крушу и не порчу. Можно мне от руководства тоже выплаты?
17:30
bor_bor
Понятно. Как по-другому. Леонид Арнольдович возместит. Простите.
17:30