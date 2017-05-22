"Арсенал" потребует от "Спартака" возместить ущерб от действий болельщиков красно-белых

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что клуб будет требовать от "Спартака" возмещения ущерба, который был нанесен стадиону болельщиками красно-белых во время матча 30-го тура. Напомним, что встреча завершилась победой тульского клуба со счетом 3:0. После матча болельщики "Спартака" выбежали на поле, сломали ворота и повредили систему подогрева поля. Отметим, что тульскому клубу 28 мая на своем поле принимать "Енисей" в ответном стыковом матче.

– Мы сегодня утром провели совещание на стадионе по оценке ущерба, нанесенного болельщиками во время матча, – цитирует "Интерфакс" Балашова. – Назвать цифры ущерба пока сложно. В любом случае должен был присутствовать представитель "Спартака", но его не было. Таким образом мы рассмотрим варианты возмещения ущерба в правовом поле. В любом случае мы это не оставим без ответа.

Мы были готовы к такому развитию событий, поэтому приготовили запасные ворота. Однако стадиону нанесен серьезный ущерб. Повреждено порядка 166 кресел на гостевой трибуне, поврежден футбольный газон и система подогрева. Повреждение серьезное, связано это с разливом тосола. Клуб вместе со стадионом эту проблему решает.

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