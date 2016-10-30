"Арсенал" потерпел первое поражение при Кирьякове

"Арсенал" потерпел поражение от "Уфы" в матче 12-го тура чемпионата России – 0:2. Мячи забили Силвестр Игбун и Кехинде Фатаи. Тульская команда не может победить на протяжении 10 матчей подряд. Единственная победа в премьер-лиге была добыта 6 августа в игре с "Рубином" (1:0). Стоит отметить, что "Арсенал" проиграл первый матч под руководством Сергея Кирьякова.

"Уфа" набрала 16 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. У "Арсенала" в активе осталось 9 баллов и 13-е место. В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Ростовом", а "Уфа" примет "Рубин".

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Уфа" – 0:2 (0:1)

Голы: Игбун, 45+1 (0:1). Фатаи, 80 (0:2).

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Беляев, Горбатюк, Вергара (Аппаев, 86), Тесак, Бурмистров, Стеклов, Горбатенко, Форбс, Мухаметшин (Власов, 58).

"Уфа": Шелия, Живоглядов, Васин, Аликин, Никитин, Сухов, Засеев (Марсинью, 88), Безденежных, Игбун (Сысуев, 74), Ванек (Кротов, 79), Фатаи.

Предупреждения: Фатаи, 7. Никитин, 25. Вергара, 50. Хагуш, 53. Засеев, 53. Безденежных, 65.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Болотенков (Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург).

30 октября. Тула. Стадион "Арсенал".