"Арсенал" пока не планирует отменять сборы в Турции

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что на данный момент в клубе не принято решение о переносе сборов из Турции, после трагического события в Анкаре. Сегодня в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов.

– Мы планировали в Турции три сбора, и так они в планах пока и остаются, – цитирует ТАСС Аджоева. – Первый сбор у нас 12 января на две недели, насколько я знаю, в Белеке. Думаю, если что, то нас предупредят до этого времени. Но пока мыслей о переносе у нас нет, никаких изменений в планах, а там, надеемся, все нормально будет.

В свою очередь, генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что клуб определится, лететь ли на сбор в Турцию, в течение недели.

10 клубов РФПЛ планируют провести сборы в Турции